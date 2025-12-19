L’éditeur danois spécialisé dans la sauvegarde de données des applications SaaS signe un accord stratégique de mise sur le marché avec Ingram Micro France.

Lors de son premier événement « Partner Academy » en France, en début d’année, Keepit avait déjà annoncé son intention d’améliorer la couverture de son réseau de partenaires dans l’Hexagone, notamment en régions, en s’associant avec un grossiste.

Il revient désormais à Ingram Micro d’assurer l’accompagnement marketing, commercial, ainsi que l’animation du réseau de partenaires français de Keepit, en proposant notamment des options de financement aux VAR, MSP (fournisseurs de services gérés) et MSSP.

« Cette collaboration permet à nos partenaires français de mieux protéger les applications critiques de leurs clients, de renforcer leur cyber-résilience et de répondre durablement aux enjeux de protection des données sur l’ensemble du territoire », commente Robert Stockford, responsable des solutions de cybersécurité chez Ingram Micro dans la région EMEA. « La France est un marché stratégique pour nous, et notre collaboration avec Ingram Micro nous offre l’accès au channel et le soutien opérationnel nécessaires pour y accélérer l’adoption », ajoute Jan Ursi, le patron du channel mondial de Keepit depuis septembre dernier (cf. photo).

Pour rappel, deux ans après avoir officiellement démarré ses opérations en France, Keepit a inauguré des bureaux à Paris, près des Champs Elysées, en mars 2025. L’équipe de l’éditeur danois compte désormais une quinzaine de personnes en France. Son programme partenaires se décline en trois niveaux : Registered, Select et Elite. Un portail dédié propose notamment des formations, des remises, du co-marketing, de l’assistance à la vente conjointe et l’enregistrement des ventes.

Keepit met particulièrement l’accent sur la souveraineté numérique auprès de ses partenaires et insiste sur le fait que les données SaaS des clients sont sauvegardées dans des datacenters européens, étanches entre eux.