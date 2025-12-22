Synergy Research Group constate une envolée sans précédent des investissements des géants du cloud, qui se traduit par une croissance spectaculaire de la capacité mondiale des centres de données. Le cabinet d’études en recense 1 297 exploités par les fournisseurs hyperscale, un chiffre qui a triplé depuis 2018.

Le marché, déjà en croissance rapide, a connu une nette inflexion avec lancement de ChatGPT fin 2022 et l’essor de l’IA générative. Selon le rapport, les dépenses d’investissement trimestrielles des opérateurs hyperscale ont bondi d’environ 180% en trois ans pour atteindre 142 milliards de dollars au troisième trimestre 2025. Parallèlement, cette croissance a permis une augmentation comparable de 170% de la capacité opérationnelle ajoutée chaque trimestre.

« Au troisième trimestre 2025, la quasi-totalité des principaux indicateurs de croissance annuelle des hyperscalers ont progressé », déclare John Dinsdale, analyste principal chez Synergy Research. « Les taux de croissance ont augmenté pour les ouvertures de centres de données, la capacité opérationnelle en mégawatts, les dépenses d’investissement liées aux centres de données, le chiffre d’affaires de l’entreprise et les revenus spécifiques au cloud. »

Les États‑Unis concentrent toujours la majorité de cette capacité, avec une part de 55% contre 52% il y a trois ans. L’étude repose sur l’analyse de l’infrastructure des centres de données des 21 plus grands géant de l’Internet. Sans surprise, les entreprises possédant la plus vaste infrastructure de centres de données sont les principaux fournisseurs de cloud. Amazon, Microsoft et Google représentent désormais à elles seules 58 % de la capacité totale des centres de données hyperscale. Elles sont suivies dans le classement par Meta, Alibaba, Tencent, Oracle, Apple et ByteDance.

Pour Synergy Research, la vague actuelle d’investissements est loin d’être un phénomène ponctuel. Le cabinet recense 770 futurs centres de données hyperscale à différents stades de planification, de construction ou de conception. Il prévoit un doublement des capacités dans les trois prochaines années, traduisant « l’ampleur et la rapidité avec lesquelles les investissements dans les infrastructures pilotées par l’IA remodèlent les marchés mondiaux du cloud. »

