En amont de l’édition 2026 du salon IT Partners, prévue les 4 et 5 février prochains à Paris La Défense Arena, Channelnews s’entretient avec des exposants. Sylvain Stahl, responsable channel & distribution de BitDefender, fait le point sur les dernières annonces de l’éditeur et son écosystème de partenaires.

Channelnews : Pouvez-vous rappeler le positionnement de votre entreprise et le nombre de partenaires actifs qu’elle adresse en France ?

Sylvain Stahl : Bitdefender est un éditeur européen reconnu dans la cybersécurité qui propose notamment des solutions de protection des points de terminaison : EDR (Endpoint Detection and Response), XDR (eXtended Detection Response), SOC managé MDR (Managed Detection et Response). Nous rassemblons plus de 600 partenaires actifs en France.

Channelnews : Qu’avez-vous choisi de mettre plus particulièrement en avant lors de l’édition 2026 d’IT Partners (Stand C052) ?

Sylvain Stahl : Suite à la signature d’un partenariat avec OVHcloud, Bitdefender est désormais en mesure de proposer un hébergement OVHcloud qualifié SecNumCloud des consoles Bitdefender en France.

Channelnews : Quelle a été la dynamique de croissance de votre activité en 2025 et quels ont été les facteurs de cette dynamique ?

Sylvain Stahl : Nos offres MDR (SOC managé) sont en hausse et les partenaires apprécient la bonne complémentarité du SOC Bitdefender qui apporte notamment un délai de réponse (SLA) de 30 minutes sur les incidents de haute sévérité (24/24h et 7/7j). Nous proposons deux nouveaux modules : PHASR (durcissement applicatif automatique) et Compliance pour aider les clients à respecter leur référentiel : ISO27001, DORA, NIS2, RGPD. Le module PHASR utilise de l’IA pour déterminer les profils des utilisateurs et leur donner accès, ou non, aux applications (y compris les applications légitimes Windows, telles que PowerShell).

Channelnews : Quelles sont les évolutions majeures dans votre réseau de partenaires ?

Sylvain Stahl : Nous avons amélioré notre programme l’été dernier en simplifiant l’enregistrement des affaires (deal registration) – cela prend désormais moins de 3 minutes – et en offrant plus facilement des licences NFR à nos partenaires pour les protéger et les accompagner dans leur montée en compétence.

Channelnews : Quelle croissance de votre activité anticipez-vous en 2026 ?

Sylvain Stahl : +30% environ.

Channelnews : Quel est votre chantier prioritaire de 2026 ?

Sylvain Stahl : Nous mettons l’emphase sur notre nouvelle offre de protection de la messagerie Extended Email Security qui combine une protection via une redirection de champs MX et une connexion via des APIs. Elle apporte un haut niveau de protection et une grande souplesse de déploiement (compatible O365).

Pour mémoire, BitDefender a réuni 100 de ses partenaires français le 20 novembre dernier à Paris, à l’occasion de son événement channel annuel.