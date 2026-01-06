Après une croissance de 15% en 2025, l’éditeur toulousain spécialiste du stockage et du partage de fichiers dans le Cloud ouvre une nouvelle phase de développement. Pour 2026, NetExplorer affiche un objectif ambitieux : atteindre +25% de croissance en s’appuyant sur son expansion européenne et le renforcement de ses équipes.

Déjà présente en Belgique, Luxembourg et Suisse, l’entreprise prépare un déploiement progressif dans quatre nouvelles zones prioritaires : Italie, Allemagne, Espagne-Portugal et Europe de l’Est.

Netexplorer a l’ambition de proposer une alternative européenne crédible aux hyperscalers et aux solutions non souveraines, pour les organisations manipulant des données sensibles et soucieuses de leur souveraineté numérique. L’entreprise peut se prévaloir d’un socle technologique certifié solide : qualification SecNumCloud en cours (jalon J1 franchi), certifications HDS et ISO 27001.

« Notre force vient de notre capacité à rester fidèles à une approche d’ingénieur : maîtriser nos technologies, garantir la simplicité et avancer à un rythme qui a du sens. À l’heure où la souveraineté et la sécurité des données sont devenues des enjeux critiques, nous offrons aux organisations une alternative fiable, exigeante et européenne », explique dans un communiqué Bertrand Servary, fondateur et dirigeant de NetExplorer.

Pour soutenir cette accélération, NetExplorer lance une campagne de recrutement de 11 postes, au sein de ses pôles marketing, technique et commercial. Ces embauches viendront renforcer une équipe d’une trentaine de collaborateurs et accompagneront à la fois l’innovation produit, l’industrialisation des services et l’expansion commerciale en Europe.