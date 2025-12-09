La pénurie mondiale de mémoire DRAM, dopée par la demande explosive des serveurs IA, frappe de plein fouet les constructeurs de PC. Plusieurs ont fait savoir qu’ils répercuteraient la hausse du coût des composants mais la réaction devrait intervenir plus tôt que prévu.

Selon les informations du cabinet d’analyse TrendForce, Dell serait prêt à prendre les devants. L’entreprise aurait commencé à informer ses partenaires et ses clients que la hausse de prix, située entre 15 % et 20 %, serait appliquée dès la mi-décembre de cette année.

Lenovo est également prêt à suivre le mouvement. Le constructeur chinois a également notifié ses clients que tous les devis actuels expireront le 1er janvier 2026. L’entreprise leur recommande de passer commande au plus vite afin d’éviter les surcoûts liés aux ajustements tarifaires.

HP avait déclaré lors de ses derniers résultats trimestriels avoir des stocks suffisants pour tenir jusqu’au printemps prochain et s’attendre à subir l’impact le plus fort au second semestre 2026. Reste à voir, s’il sera prêt à temporiser jusque-là.

Le coût de la mémoire, notamment DDR5, a déjà progressé de 70% en moyenne sur un an et avec des hausses à trois chiffres sur certains composants. HP a rappelé que les puces mémoire représentent environ 15 à 18 % du coût d’un PC standard.

Face à la hausse généralisée prête à démarrer, TrendForce revoit à la baisse ses prévisions 2026. Pour les ordinateurs portables par exemple, le cabinet d’études est passé d’une croissance annuelle initiale de 1,7 % à une baisse annuelle de 2,4 %.