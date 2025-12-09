La pénurie mondiale de mémoire DRAM, dopée par la demande explosive des serveurs IA, frappe de plein fouet les constructeurs de PC. Plusieurs ont fait savoir qu’ils répercuteraient la hausse du coût des composants mais la réaction devrait intervenir plus tôt que prévu.

Selon les informations du cabinet d’analyse TrendForce, Dell serait prêt à prendre les devants. L’entreprise aurait commencé à informer ses partenaires et ses clients que la hausse de prix, située entre 15 % et 20 %, serait appliquée dès la mi-décembre de cette année.

Lenovo est également prêt à suivre le mouvement. Le constructeur chinois a également notifié ses clients que tous les devis actuels expireront le 1er janvier 2026. L’entreprise leur recommande de passer commande au plus vite afin d’éviter les surcoûts liés aux ajustements tarifaires.

HP avait déclaré lors de ses derniers résultats trimestriels avoir des stocks suffisants pour tenir jusqu’au printemps prochain et s’attendre à subir l’impact le plus fort au second semestre 2026. Reste à voir, s’il sera prêt à temporiser jusque-là.

Le coût de la mémoire, notamment DDR5, a déjà progressé de 70% en moyenne sur un an et avec des hausses à trois chiffres sur certains composants. HP a rappelé que les puces mémoire représentent environ 15 à 18 % du coût d’un PC standard.

Face à la hausse généralisée prête à démarrer, TrendForce revoit à la baisse ses prévisions 2026. Pour les ordinateurs portables par exemple, le cabinet d’études est passé d’une croissance annuelle initiale de 1,7 % à une baisse annuelle de 2,4 %.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Le marché des mémoires pour serveur va dépasser durablement celui des mémoires pour smartphones
Les DRAM pour serveurs représenteront la plus grande partie du marché des mémoires pendant les années à venir, selon Trendforce. Le cabinet d’étude s’attend à ce que les mémoires pour serveurs représentent environ 37,6% de...

Apple pourrait limiter la capacité mémoire des iPhone pour compenser la hausse des prix des composants
Apple pourrait limiter la capacité des DRAM des futurs iPhone afin de compenser la hausse des composants mémoire qui impacte ses profits révèle Computerworld qui s’appuie sur un rapport de TrendForce. Au cours de la présentation...

Tegile ou la hiérarchisation des mémoires
Depuis les débuts de l’informatique, les concepteurs des ordinateurs n’ont eu de cesse de trouver le meilleur compromis entre performance et prix des mémoires Cela pour assurer des fonctions très différentes, de celles très proches...

Les prix des DRAM devraient chuter de 3 à 8% au troisième trimestre
Les prix des DRAM devraient baisser de 3 à 8% entre juillet et septembre 2022, y compris ceux des modules DDR5 pour PC et des DRAM pour smartphones, selon le cabinet d’études taïwanais TrendForce. En...

Mémoires : tous les voyants passent au rouge
Les perspectives s’assombrissent encore pour les fournisseurs de composants mémoires de type DRAM ou flash NAND, déjà en butte à un fort ralentissement de leurs activités depuis plusieurs trimestres....