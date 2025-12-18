La banque publique d’investissement Bpifrance et le syndicat des entreprises du numérique Numeum ont lancé la première promotion de l’accélérateur ESN. Composé de 25 PME, ce programme démarre dans un contexte de transformation profonde de leur secteur. Il vise à accompagner les dirigeants pour adopter leur stratégie aux défis posés.

« Les Entreprises de Services Numériques devront en 2026 conjuguer excellence technologique, attractivité des talents et exemplarité en matière d’IA, de cybersécurité et de RSE. L’Accélérateur ESN est conçu pour leur permettre d’anticiper ces mutations et de s’imposer comme des partenaires stratégiques de la compétitivité française », explique dans un communiqué Matthieu Heslouin, Directeur Exécutif en charge du Conseil chez Bpifrance.

Concrètement, les dirigeants bénéficieront d’un accompagnement sur 18 mois. Le programme allie du conseil individualisé pour identifier les axes prioritaires de croissance, ainsi que du collectif avec six journées dédiées aux enjeux et problématiques actuelles du secteur des ESN. Il comprend aussi un volet formation avec des séminaires coconstruits avec l’ESCP et un accès à la plateforme e-learning de Bpifrance.

« Ce partenariat avec Bpifrance est fondamental », ajoute Charles mauclair, Président du collège ESN & ICT de NUMEUM. Notre rôle chez Numeum est d’élever la compétence collective et d’accompagner nos adhérents dans un secteur en mutation rapide. L’Accélérateur ESN offre à 25 entreprises une opportunité unique de renforcer leur stratégie commerciale, d’intégrer l’IA, et surtout, de fidéliser les talents nécessaires pour une croissance responsable et durable. »

Les 25 ESN sélectionnées dans cette première promotion comptent en moyenne 36 collaborateurs et réalisent un chiffre d’affaires moyen de 4,6 M€. Parmi elles, on trouve des spécialistes de la cybersécurité comme Aduneo, des experts en transformation IA et data souveraine comme Skilld, ou encore des acteurs du conseil ERP comme b.Workshop et Microlog. Pour postuler les entreprises devaient réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 2 M€, compter plus de 10 collaborateurs et avoir au moins 3 ans d’existence.