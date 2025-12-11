Orange a officialisé jeudi la nomination de Guillaume Poupard au poste de « chief trust officer » ou Directeur de la Confiance. L’ancien dirigeant de l’Anssi (l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) et actuel directeur général adjoint de Docaposte prendra ses fonctions à compter du 1er février 2026. Il sera rattaché directement à Christel Heydemann, directrice générale d’Orange.

« Guillaume Poupard aura pour mission de définir et de mettre en œuvre la stratégie d’Orange en matière de souveraineté et de confiance. En étroite collaboration avec Orange Business et Orange Cyberdefense, il contribuera à accélérer le développement d’offres innovantes en cybersécurité (sur les marchés B2C et B2B) ainsi que de solutions cloud et d’IA de confiance », détaille l’opérateur dans son communiqué.

Guillaume Poupard avait rejoint Docaposte, filiale numérique de La Poste, en 2022, où il était en charge des technologies numériques, notamment la cybersécurité, l’intelligence artificielle et le cloud. Pour rappel, Docaposte est l’un des quatre fondateurs de la plateforme cloud de confiance NumSpot. Précédemment, il avait dirigé l’Anssi de 2014 à 2022, contribuant notamment au développement de la qualification et du visa SecNumCloud.

Cette nomination stratégique intervient au moment ou Orange monte en puissance sur la cybersécurité et pousse ses projets de cloud souverains. Son offre Cloud Avenue, gérée par Orange Business, a été qualifiée SecNumCloud en juillet dernier. Bleu, la co-entreprise avec Capgemini pour délivrer les services Microsoft dans un « cloud de confiance », vise l’obtention de la de qualification SecNumCloud 3.2 au premier semestre 2026.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Le plan Cybersécurité continue de progresser
En ouverture des 14e Assises de la Sécurité, Guillaume Poupard, le nouveau directeur de l’Anssi (Agence nationale pour la sécurité de systèmes d’information), a mis l’accent sur un nécessaire partenariat public-privé....

L’ANSSI actualise sa certification SecNumCloud
L’ANSSI lance la version 3.2 de sa certification SecNumCloud, le Graal de tout cloud européen en quête de reconnaissance comme « Cloud de confiance ». SecNumCloud… De toutes les certifications de l’ANSSI, c’est sans doute...

ITS Integra passe le jalon J0 de la qualification SecNumCloud
L’opérateur français de Cloud et de Services Managés sécurisés vise l’obtention du Visa de sécurité de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) pour la qualification SecNumCloud de deux de ses offres en...

Guillaume Poupard rejoint Docaposte
Après 8 ans en tant que dirigeant de l’Anssi (l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), Guillaume Poupard va devenir directeur général adjoint de Docaposte à partir de janvier prochain. Docaposte est la filiale...

Docaposte et Golem.ai, une collaboration Grand Groupe start-up au service des citoyens
Avec plus de 200 services publics digitalisés, les français peuvent désormais réaliser l’essentiel de leurs démarches administratives du quotidien complètement en ligne. Mais même numériques, ces démarches ne peuvent se passer des hommes et des...