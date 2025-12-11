Orange a officialisé jeudi la nomination de Guillaume Poupard au poste de « chief trust officer » ou Directeur de la Confiance. L’ancien dirigeant de l’Anssi (l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) et actuel directeur général adjoint de Docaposte prendra ses fonctions à compter du 1er février 2026. Il sera rattaché directement à Christel Heydemann, directrice générale d’Orange.

« Guillaume Poupard aura pour mission de définir et de mettre en œuvre la stratégie d’Orange en matière de souveraineté et de confiance. En étroite collaboration avec Orange Business et Orange Cyberdefense, il contribuera à accélérer le développement d’offres innovantes en cybersécurité (sur les marchés B2C et B2B) ainsi que de solutions cloud et d’IA de confiance », détaille l’opérateur dans son communiqué.

Guillaume Poupard avait rejoint Docaposte, filiale numérique de La Poste, en 2022, où il était en charge des technologies numériques, notamment la cybersécurité, l’intelligence artificielle et le cloud. Pour rappel, Docaposte est l’un des quatre fondateurs de la plateforme cloud de confiance NumSpot. Précédemment, il avait dirigé l’Anssi de 2014 à 2022, contribuant notamment au développement de la qualification et du visa SecNumCloud.

Cette nomination stratégique intervient au moment ou Orange monte en puissance sur la cybersécurité et pousse ses projets de cloud souverains. Son offre Cloud Avenue, gérée par Orange Business, a été qualifiée SecNumCloud en juillet dernier. Bleu, la co-entreprise avec Capgemini pour délivrer les services Microsoft dans un « cloud de confiance », vise l’obtention de la de qualification SecNumCloud 3.2 au premier semestre 2026.