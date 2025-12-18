Le hacker éthique rennais SaxX (Clément Domingo) révèle que SFR est de nouveau victime d’une fuite de données, après celle détectée en novembre 2024.

L’opérateur au carré rouge confirme qu’« un accès non autorisé a récemment affecté un outil informatique utilisé pour gérer les interventions de raccordement et de maintenance des clients sur le réseau fixe ». Et d’ajouter que « SFR a immédiatement mis en oeuvre toutes les actions nécessaires pour maîtriser l’incident et protéger vos données personnelles ». Parmi les informations clients susceptibles d’avoir été consultées : « Votre nom, prénom, adresse électronique, adresse postale, référence client ainsi que votre numéro de téléphone de contact ». SFR précise toutefois à ses client·e·s que « vos données bancaires n’ont pas été compromises ».

L’opérateur a porté plainte auprès du procureur de la République et informé la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) de cette violation de données.

Pour mémoire, SFR est toujours en vente.

