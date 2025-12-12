LDLC avait déjà annoncé une hausse de 9,5% de son chiffre d’affaires au premier semestre à 266,8 M€. Le groupe de distribution de produits numériques a profité sur la première partie de l’année d’une bien meilleure orientation de l’activité BtoB (+14,7%) et d’un redressement de l’activité BtoB (-1,7%). Il dévoile à présent ses résultats pour la première moitié de son exercice fiscal.

LDLC fait état d’une marge brute de 60 M€ contre 51,3M au premier semestre 2024. Le taux de marge brute grimpe ainsi à 22,5%, dépassant la borne haute (21,5%) de la fourchette normative. L’excédent brut d’exploitation ressort à 8,5 M€ contre -2,5 M€ un an plus tôt. Le résultat d’exploitation passe lui de -8,7 M€ à 4,4 M€ et le résultat net de -7,3 M€ à 1,5 M€.

Olivier de la Clergerie, directeur général de LDLC (photo) se félicite dans un communiqué d’une performance jugée solide. « Pour la première fois depuis les trois derniers exercices clos, le Groupe est profitable, à la fois en exploitation mais aussi au niveau du résultat net, dès le 1er semestre », souligne-t-il.

Le Groupe a enregistré une consommation de trésorerie de 20 M€ principalement due à une forte augmentation de son besoin en fonds de roulement (+19,1 M€) nécessaire pour soutenir la dynamique de reprise de l’activité. Sa structure financière demeure robuste avec, au 30 septembre 2025, une dette financière nette de 24,4 M€ pour des capitaux propres de 91,7 M€, maintenant un gearing net modéré à 26,6%.

Coté perspectives, LDLC estime que la dynamique de croissance demeure bien orientée au 3ème trimestre et s’attend à profiter d’une saisonnalité favorable de l’activité au second semestre.

« Le Groupe est dans une position favorable pour continuer à surperformer le marché et améliorer sa profitabilité », estime Olivier de la Clergerie. « Nous pourrions ainsi connaitre un de nos meilleurs exercices hors période Covid », conclut-il.