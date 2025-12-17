Porté par les investissements massifs en infrastructures d’IA, le marché mondial des serveurs a connu une envolée spectaculaire au troisième trimestre 2025. Selon IDC, son chiffre d’affaires a atteint un niveau record de 112,4 milliards de dollars, en progression de 61% sur un an. Les serveurs x86 représentent le gros du marché avec des ventes de 76,3 milliards de dollars, en hausse de 32,8%. Toutefois la dynamique la plus forte est du côté des serveurs non x86 qui ont bondi de 192,7% à 36,2 milliards.

Déployés en masse par les hyperscalers et les fournisseurs de services cloud, les serveurs avec GPU intégré représentent désormais plus de la moitié du chiffre d’affaires du marché, avec une croissance annualisée de 49,4%. Grâce à eux, le marché des serveurs a pratiquement doublé par rapport à 2024. Sur les trois premiers trimestres de 2025, il totalise déjà 314,2 milliards de dollars. Une croissance élevée qui s’annonce de plus durable.

« IDC prévoit que l’adoption de l’IA continuera de croître à un rythme exceptionnel, les principaux fournisseurs enregistrant des commandes record et affichant des carnets de commandes bien remplis », commente dans un communiqué Juan Seminara, analyste chez IDC. « Les hyperscalers et les fournisseurs de cloud restent en tête avec de nouveaux déploiements de grande envergure nécessitant une densité de calcul beaucoup plus élevée ». Les projets de recherche et d’enseignement basés sur l’IA seront un levier de croissance supplémentaire ajoute le cabinet d’études.

Au niveau régional, les États-Unis font la course en tête avec une croissance de 79,1%. Ils sont suivis par la Chine (+37,6%), la région Asie-Pacifique et Japon (+37,4%) et la région EMEA (+31%). L’Amérique latine reste en retrait avec une croissance plus modeste de 4,1 %.

Coté équipementiers, Dell Technologies se détache avec une part de marché de 8,3% et des revenus de 9,3 milliards de dollars, en hausse de 37,2% sur un an, grâce à une performance exceptionnelle dans les serveurs accélérés par GPU. Supermicro occupe la deuxième place avec 4 %, malgré un chiffre d’affaires en baisse de 13,2 %, tandis qu’IEIT Systems et Lenovo se partagent la troisième place avec respectivement 3,7 % et 3,6 %. HPE complète le top 5 avec 3 % de part de marché.