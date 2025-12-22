Le spécialiste américain du stockage NetApp a annoncé la nomination de Willem Hendrickx au poste de vice-président senior et directeur général pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique (EMEA) et l’Amérique latine (LATAM), à compter du 5 janvier 2026. il sera basé à Bruxelles et rattaché au président de NetApp César Cernuda. Sa mission sera de piloter la stratégie commerciale de NetApp et l’engagement partenaires dans les deux régions.

Avec plus de 25 ans d’expérience dans la vente au niveau mondial, Willem Hendrickx a précédemment occupé divers postes de direction chez EMC / Dell, Nokia, Alcatel-Lucent et Riverbed Technology. Avant de rejoindre NetApp, il a travaillé 6 ans chez le spécialiste de la cybersécurité Vectra AI, d’abord au poste de vice-président puis de Chief Revenue Officer. Il est titulaire d’un master en économie appliquée de la KU Leuven.

Willem rejoint NetApp à un moment charnière alors que la demande client augmente à l’échelle mondiale pour une infrastructure de données intelligente, pilotée par l’IA et connectée au cloud, », commente dans un communiqué César Cernuda. « Nous sommes convaincus que le leadership et les connaissances régionales de Willem renforceront nos relations avec les clients et stimuleront une croissance critique dans les régions EMEA et Amérique latine. »