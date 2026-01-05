Palo Alto Networks serait en négociation avancée pour racheter la jeune pousse israélienne Koi pour environ 400 millions de dollars, rapporte le média Calcalist. Fondée en 2024 par d’anciens membres de l’unité 8200 de Tsahal, Koi s’est fait connaître en révélant une faille majeure de la marketplace VSCode via une fausse extension capable d’exfiltrer du code source, expérience qui a conduit à la création de la plateforme de sécurité logicielle ExtensionTotal, puis à son offre actuelle.

Positionnée sur la protection de la chaîne d’approvisionnement logicielle en entreprise, Koi propose Supply Chain Gateway, un point de contrôle centralisé pour tout logiciel entrant, combinant inventaire, analyse de risque en temps réel, renforcement automatique des politiques et blocage proactif des composants suspects, grâce à son moteur IA Wings.

Koi avait levé 48 millions de dollars en septembre dernier dans un tour de table de série A mené par Battery Ventures, Team8, Picture Capital et NFX. La société revendique plusieurs clients au sein du Fortune 50 et la protection de plus de 500 000 terminaux dans le monde.

Les deux entreprises n’ont pas commenté à ce stade ces négociations. Sur un secteur de la cybersécurité en rapide consolidation, Palo Alto s’est montrée très active ces derniers mois avec le rachat de la société d’observabilité du cloud Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars et surtout de la société israélienne CyberArk de sécurisation des identités et de la gestion des accès pour 25 milliards de dollars.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Comment protéger efficacement ses Identités et l’accès à ses ressources IT
Par Marc SCHMITT, Consultant senior Cybersécurité chez SASETY Protection des identités et des accès : Une contrainte devenue priorité Dans un monde de plus en plus connecté, la protection des identités et des accès est...

Cybersécurité – Etat de la menace en 2025 et stratégies de protection.
Que retenir du Rapport Cato CTRL 2025 de CATO Networks ? L’analyse de SASETY – Par Jérôme Beaufils, CEO de SASETY Source : Rapport 2025 de Cato CTRL sur les Menaces –  Le rapport Cato CTRL...

Invisible, chiffrée, intelligente : la nouvelle menace que votre firewall ne voit pas
Par Jérôme Beaufils, CEO de SASETY La cybersécurité vit une rupture. Les attaques n’ont jamais été aussi nombreuses, sophistiquées et surtout silencieuses. Une tendance confirmée par les chiffres : 97 % des entreprises ont au moins...

Une campagne de piratage affecte 2,3 millions d’utilisateurs de Chrome et Edge
La société de cybersécurité Koi Security révèle l’existence d’une campagne de cyberespionnage qui affecte 2,3 millions de navigateurs Chrome et Edge. Koi donne en exemple une extension de sélection de couleurs pour Chrome et Edge baptisée...

MFA & conformité CNIL : interview croisée entre droit et cybersécurité
Une interview de Gaëlle TILLOY, Avocate à la Cour, spécialiste des nouvelles technologies et des données personnelles et Marc SCHMITT, Consultant senior cybersécurité chez SASETY, partenaire de Silverfort. Qu’est-ce que la MFA ?   Gaëlle...