Tech Data a publié aujourd’hui des résultats meilleurs que prévu pour son deuxième trimestre fiscal clos le 31 juillet. Son titre a flambé, terminant la journée en hausse de 15,7% au Nasdaq.

Sur le trimestre, le grossiste a enregistré une hausse d’un peu plus de 2% (+5% en monnaie constante) de ses ventes à 9,09 milliards de dollars, contre 8,7 milliards attendus par les analystes. Même bonne surprise pour sa profitabilité : le bénéfice net (non conforme aux règles comptables généralement admises) s’est élevé à 98,6 millions de dollars (+27%), contre 83,6 M$ attendus.

Ce sont ses ventes 4,3 milliards de dollars de ventes sur le continent américain (+7%) qui ont tiré la tendance générale, l’Europe enregistrant un recul de 2% de ses revenus en dollars (mais une croissance de 2% en devises européennes) à 4,4 milliards de dollars.

Au cours de sa téléconférence à l’intention des analystes financiers, Tech Data a expliqué que les ventes européennes avaient été soutenues par les serveurs, les logiciels, les équipements réseaux, les ordinateurs portables, les solutions de stockage, et la sécurité. Le résultat opérationnel de l’Europe (non conforme aux règles comptables généralement admises) a progressé de 7% à 47 millions de dollars et de 11% à taux de change constants.