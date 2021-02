NetApp a dépassé ses prévisions à l’issue du troisième trimestre de son exercice 2021. « Nous avons réalisé un autre trimestre solide avec des revenus au sommet de notre fourchette de prévisions, une marge opérationnelle et un BPA au-dessus de nos attentes. Nous avons amélioré notre exécution et le troisième trimestre de l’exercice 2021 est notre troisième trimestre consécutif de croissance du chiffre d’affaires et de la facturation », énumère dans un communiqué le CEO George Kurian, qui se déclare confiant « dans la solidité de notre position alors que les clients continuent de se tourner vers NetApp pour les aider à résoudre le défi de la gestion des données dans le cloud hybride à mesure que la reprise se déroule ». Le document met en exergue la facturation qui a grimpé de 6% pour s’établir à 1,60 milliard de dollars.

Le chiffre d’affaires a atteint 1,47 milliard de dollars, contre 1,40 milliard de dollars un an plus tôt, soit une hausse de 5%. Il doit cette progression au cloud public dont les revenus annualisés ont grimpé de 186% à 237 millions de dollars. Sur le trimestre, l’activité maintenance – qui curieusement inclut le cloud – a bondi de 27% à 334 millions de dollars.

Malgré les bons résultats des baies 100% Flash, dont les revenus annualisés ont grimpé de 11% à 2,6 milliards de dollars, le hardware a affiché un chiffre d’affaires de 347 millions de dollars, en baisse de 15,5%.

Bien que supérieur aux attentes (qui étaient de 0,67 dollar à 0,75 dollar par action), le bénéfice net GAAP a chuté de 34% à 182 millions de dollars ou 0,80 dollar par action diluée. « La pandémie de Covid-19 se traduira par encore quelques mois difficiles », avait confié George Kurian lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre. Cela dit, la firme de Sunnyvale a retourné 157 millions de dollars aux actionnaires sous forme de rachats d’actions et de dividendes en espèces.

Pour le trimestre en cours, NetApp table sur des revenus compris entre 1,44 milliard de dollars et 1,54 milliard de dollars et sur un bénéfice GAAP de 0,78 dollar à 0,86 dollar.