Les trimestres se suivent mais ne se ressemblent pas chez NetApp. En août dernier, le spécialiste du stockage annonçait des résultats qui sans être catastrophiques étaient mauvais. Trois mois après la situation s’est améliorée.

A l’issue du deuxième trimestre de son exercice financier 2020 décalé, le chiffre d’affaires atteint 1,37 milliard de dollars contre 1,52 milliard de dollars au deuxième trimestre de l’exercice 2019. En revanche, le bénéfice net GAAP s’améliore et passe en un an de 241 millions de dollars à 243 millions de dollars, soit 1,03 dollar par action, contre 0,91 dollar au deuxième trimestre de l’exercice 2019. Le bénéfice par action non-GAAP est de 1,09 dollar, contre 1,06 dollar un an plus tôt.

« Nos résultats du deuxième trimestre de l’exercice financier 20 reflètent la force de notre modèle d’entreprise et la valeur de notre innovation. Nous avons dégagé une marge brute, une marge d’exploitation et des BPA supérieurs à nos prévisions. Nous apportons une réelle valeur commerciale aux environnements multicouches hybrides de nos clients, ce qui accroît notre pertinence stratégique et nous permet de toucher de nouveaux acheteurs, de traiter de nouvelles charges de travail et d’étendre notre présence auprès des clients existants », se félicite dans un communiqué George Kurian, CEO de la société. « Nous continuons à faire preuve de discipline dans nos dépenses et à disposer d’un modèle financier solide, avec des marges brutes et des marges d’exploitation croissantes, qui nous permettent de restituer de l’argent aux actionnaires et d’investir dans la santé à long terme de notre entreprise. »

George Kurian a indiqué lors de la traditionnelle présentation des résultats aux analystes que l’activité de services de données cloud de NetApp au cours du trimestre avait bondi de 167% par rapport à l’année précédente, et que le deuxième trimestre était le premier trimestre complet d’Azure NetApp Files, qui intègre Azure à la gestion du stockage, du support et de la facturation, rapporte CRN. Les services Cloud Volume de la société sont également disponibles chez AWS, Microsoft Azure et Google Cloud afin de donner aux clients qui n’ont jamais déployé le stockage sur site NetApp la possibilité de tirer parti de la technologie NetApp via des clouds publics.

Pour le trimestre en cours, la firme de Sunnyvale table sur un chiffre d’affaires compris entre 1,39 milliard de dollars et 1,54 milliard de dollars, sur un bénéfice par action GAAP de 0,96 dollar à 1,04 dollar et sur un bénéfice par action non-GAAP situé entre 1,14 dollar et 1,22 dollar.

Pour l’ensemble de l’exercice, NetApp s’attend à un recul d’environ 8% du chiffre d’affaires dû à l’incertitude macroéconomique persistante. Les marges brutes sont attendues entre 66% et 67% (GAAP) et entre 67% et 68% (non-GAAP). Les marges d’exploitation devraient se situer entre 18% et 19% (GAAP) et entre 21% et 22% (non-GAAP).