Le spécialiste du stockage informatique NetApp a publié ses résultats pour son quatrième trimestre et pour l’ensemble de son exercice fiscal 2020. Lors de la présentation aux analystes, le CEO George Kurian a rappelé quelles avaient été les deux grandes priorités du groupe: renouer avec la croissance sur les produits de stockage et accélérer le développement des services Cloud. L’atteinte des deux objectifs se confirme sur la fin de l’exercice, avec des résultats solides et supérieurs aux attentes.

Au quatrième trimestre, clos fin avril, le chiffre d’affaires progresse ainsi de 11% à 1,56 milliard de dollars. Wall Street visait 1,5 milliard de dollars. Le groupe enregistre un bénéfice net de 334 millions de dollars contre 196 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action ressort à 1,17 dollar (supérieur de 5% au consensus FactSet).

Sur l’ensemble de l’exercice, le bilan est plus mitigé. Le chiffre d’affaires s’inscrit en hausse de 6,1% à 5,74 milliards de dollars. Mais NetApp ne réitère pas sa performance pour son bénéfice net : 730 millions de dollars contre 819 millions de dollars sur le précédent exercice.

Pour l’entreprise, les bonnes nouvelles viennent en premier lieu du regain d’appétence des clients pour ses produits hardware en hausse de 6% au quatrième trimestre. C’est particulièrement le cas pour ses baies Flash dont les revenus annualisés grimpent de 11% à 2,9 milliards de dollars.

Mais l’évolution la plus significative est la percée des activités Cloud : « Au cours de l’exercice 2021, nous avons ajouté environ 1 500 nouveaux clients NetApp avec des services de cloud public et augmenté notre nombre total de clients cloud de 137 % par rapport au quatrième trimestre de l’exercice 2020. Nous profitons aussi de la hausse des dépenses de nos clients existants », déclare George Kurian à nos confrères américains de CRN.

Qu’ils s’agissent de Cloud Volumes, Cloud Insights ou Spot, tous les services Cloud publics ont bien performé selon lui, ce qui se traduit par des revenus annualisés de 301 millions de dollars, en très forte progression de 171% d’une année sur l’autre.

Sur l’ensemble de l’exercice, les revenus des produits restent stables à 2,9 milliards de dollars, le tassement du hardware étant compensé par la progression du software. La croissance est tirée par l’activité maintenance qui progresse de 13,9% à 2,7 milliards de dollars.

NetApp peut enfin se réjouir d’avoir généré 1,2 milliards de dollars de free cash flow sur l’exercice 2020, un record historique. L’entreprise totalise désormais un pactole de 4,6 milliards de dollars en cash, de quoi alimenter ses futures opérations stratégiques de croissance externe dans le domaine du Cloud.

Pour l’exercice 2021, NetApp vise des revenus en croissance de 6% à 7% et un bénéfice par action ajusté entre 4,45 et 4,65 dollars (en non GAAP). Les revenus annualisés des services Cloud publics sont attendus entre 425 et 500 millions de dollars. Georges Kurian se dit confiant dans la perspective de les porter à un milliard de dollars sur l’exercice 2025.