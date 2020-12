Le CEO de NetApp, George Kurian, s’attend à un avenir radieux pour le spécialiste du stockage rapporte CRN.

Lors de la présentation des résultats trimestriels de la société., le dirigeant a expliqué que les deux segments à la croissance la plus rapide – les baies 100% flash et le cloud hybride – donnaient à NetApp une nouvelle confiance dans l’avenir, malgré une conjoncture incertaine. « Nous avons constaté de la vigueur dans toutes les zones géographiques, avec des clients de grande envergure accélérant leurs transformations numériques avec NetApp », a-t-il déclaré. « Nous continuerons d’exploiter les transitions concurrentielles, la croissance du marché du 100% flash et le passage de plus en plus rapide au cloud pour étendre notre position de leader. » Il a présenté sa vision d’un « nouveau » NetApp, une entreprise de logiciels centrée sur les données et sur cloud, capable de développer son activité cloud tout en gagnant des parts de marché dans le stockage.

Au cours du deuxième trimestre, les revenus annualisés du cloud public ont atteint 216 millions de dollars, soit le triple de ceux de l’an dernier. De leur côté, les baies 100% flash ont représenté un chiffre d’affaires annualisé de 2,5 milliards de dollars, en croissance de 15%. Malgré cela, à peine 26% des systèmes installés par NetApp étaient, à l’issue du trimestre, des systèmes 100% flash. « Nous avons des opportunités de croissance continue si nous convertissons notre base installée en plus de gagner de nouveaux clients avec nos solutions 100% flash de pointe », a encore déclaré George Kurian. « La croissance de la technologie 100% flash a par ailleurs dopé les revenus des produits logiciels, qui ont augmenté de 14% d’une année sur l’autre, et les revenus récurrents de maintenance et de cloud, qui ont augmenté de 11% par rapport à l’année dernière. » Il estime que 70% à 80% des solutions de stockage disque qui seront mises en place au cours des 18 à 24 prochains mois seront des systèmes 100% flash.

Pour son deuxième trimestre fiscal 2021 clos le 30 octobre, NetApp a déclaré un chiffre d’affaires de 1,42 milliard de dollars, en croissance d’environ 3% sur un an. Le bénéfice net GAAP a en revanche chuté de 43,5% à 137 millions de dollars, ou 0,61 dollar par action. Sur une base non-GAAP, le bénéfice net trimestriel s’est établi à 236 millions de dollars, ou 1,05 dollar par action.

Pour son troisième trimestre fiscal 2021, NetApp s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 1,34 milliard de dollars et 1,49 milliard de dollars, à un bénéfice par action GAAP de 0,67 dollar à 0,75 dollar, et un bénéfice de 0,94 dollar à 1,02 dollar par action sur une base non-GAAP. La pandémie de Covid-19 se traduira par encore quelques mois difficiles a confié George Kurian aux analystes.