Pour la deuxième fois consécutive, NetApp a enregistré des revenus trimestriels et annuels inférieurs aux attentes. « Malgré le léger déficit par rapport à nos attentes pour l’exercice 2019, nous avons réalisé des progrès considérables sur les marchés stratégiques des services de données 100% Flash, Cloud privé et Cloud. Notre stratégie Data Fabric nous différencie clairement de nos concurrents », tempère dans un communiqué le CEO du spécialiste du stockage, George Kurian. « Les entreprises choisissent NetApp comme partenaire stratégique dans leurs transformations numériques. Notre opportunité est grande et croissante, et nous agissons rapidement pour améliorer notre exécution. »

Sur le quatrième trimestre clos le 26 avril, le chiffre d’affaires atteint 1,59 milliards de dollars contre 1,64 milliard de dollars un an plus tôt, soit une baisse d’environ 3%. Le bénéfice net GAAP est de 396 millions de dollars, soit 1,59 dollar par action, contre 290 millions de dollars, ou 1,06 dollar par action, un an auparavant (+36,6%). Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 1,22 dollar, inférieur de 4 cents aux prévisions de FactSet.

Interrogé par les analystes, George Kurian a identifié plusieurs problèmes : la présence de trop de comptes à faible rendement, des fermetures d’agences (Luxembourg, Danemark, Finlande, Grêce, Hongrie, Croatie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Serbie, Roumanie, Turquie, South Eastern Europe, Portugal, Nigeria Afrique du Sud) – dont certaines seraient toujours en cours – au profit de partenaires locaux, la faiblesse des renouvellements de services de support et le recul des ventes OEM.

Sur l’ensemble de l’exercice, les revenus atteignent 6,15 milliards de dollars, en hausse de 4% par rapport aux 5,92 milliards de dollars engrangés au cours de l’exercice 2018. Le bénéfice net GAAP s’établit à 1,17 milliard de dollars, soit 4,51 dollars, comparé à un bénéfice net GAAP de 116 millions de dollars, soit 0,42 dollar, pour l’exercice 2018.

Pour le trimestre en cours, la société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 1,315 milliard de dollars et 1,465 milliard de dollars, en baisse par rapport au 1,47 milliard de dollars enregistré il y a un an, et un bénéfice par action de 0,56 dollar à 0,64 dollar.

Pour l’ensemble de l’exercice NetApp prévoit des revenus nets en légère progression.