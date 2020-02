NetApp enregistre un troisième trimestre consécutif décevant en termes de chiffre d’affaires, mais paradoxalement affiche pour la deuxième fois consécutive une croissance des bénéfices. Le troisième trimestre de son exercice 2020, clos le 24 janvier s’est en effet soldé par un chiffre d’affaires de 1,40 milliard de dollars, comparativement à 1,56 milliard de dollars un an auparavant.

En revanche, le bénéfice net GAAP a atteint 277 millions de dollars ou 1,21 dollar par action, contre 249 millions de dollars ou 0,98 dollar par action au troisième trimestre de l’exercice 2019. En termes non-GAAP, le bénéfice net était de 265 millions de dollars, ou 1,16 dollar par action, comparativement à 305 millions de dollars ou 1,20 dollar par action un an plus tôt.

L’annonce de ces résultats s’est accompagnée de celle du départ du directeur financier, Ron Pasek (photo), à la fin de l’exercice. Dans un entretien avec CRN, ce dernier, qui fêtera ses 60 ans à la fin de l’année, a expliqué qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet et que ce départ était prévu depuis longtemps. « J’avais pour objectif de prendre ma retraite avant mes 60 ans. Je pense qu’au cours des quatre dernières années j’ai accompli la plupart des choses que je voulais faire, y compris améliorer structurellement les marges brutes des produits et les tirer au milieu des 50 pour cent, ce que nous avons fait. Je voulais que notre bénéfice par action se situe entre 4 dollars et 5 dollars », a-t-il indiqué, ajoutant que le dividende avait été considérablement amélioré. Il s’attend par ailleurs à un retour à la croissance du chiffre d’affaires au cours de prochain exercice fiscal.

« Ron a contribué à augmenter les marges sur les produits de 10 points, a presque doublé notre bénéfice et augmenté notre dividende de plus de 100% », affirme de son côté dans un communiqué le CEO de NetApp, George Kurian.

L’autre bonne nouvelle est la forte croissance des revenus récurrents des services de données dans le cloud. Annualisés, ils représentent environ 89 millions de dollars, soit une augmentation de 146% d’une année sur l’autre. « Les clients se transportent vers le cloud et se tournent vers NetApp pour les aider à résoudre les complexités de la gestion des données dans le multicloud hybride », estime George Kurian.

Pour le quatrième trimestre, NetApp s’attend à des revenus compris entre 1,455 milliard de dollars et 1,605 milliard de dollars. Le bénéfice net par action GAAP est attendu entre 1,11 dollar et 1,19 dollar. Le BPA non-GAAP devrait se situer entre 1,28 dollar et 1,36 dollar.

Pour l’ensemble de l’exercice le spécialiste du stockage prévoit un chiffre d’affaires en baisse d’environ 10% en glissement annuel, un BPA GAAP en recul d’environ 16% et un BPA non-GAAP en baisse d’environ 7%.

Un dividence de 0,48 dollar par action sera versé aux actionnaires le 22 avril prochain

