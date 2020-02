Box s’attend à des revenus supérieurs aux estimations de Wall Street au premier trimestre 2021 rapporte Reuters. En attendant, le spécialiste du stockage et du partage de fichiers en ligne annonce pour son quatrième trimestre 2020 un chiffre d’affaires lui aussi supérieur aux attentes des analystes. « Nous tournons à plein régime en matière de rentabilité et nous continuons de rechercher un équilibre entre croissance et rentabilité », a déclaré à Reuters le CEO de Box, Aaron Levie.

Entrée en bourse en 2015, la société est en concurrence avec des poids lourds technologiques comme OneDrive de Microsoft Corp et Drive d’Alphabet. Elle s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 183 et 184 millions de dollars pour le premier trimestre 2021 alors que les analystes tablent sur 181,8 millions de dollars.

Au quatrième trimestre 2020, Box a enregistré des revenus de 183,6 millions de dollars, en croissance de 12,1%, alors que Wall Street s’attendait à 181,6 millions de dollars. En revanche, la perte s’est amplifiée pour atteindre 30,4 millions de dollars, ou 0,20 dollar par action, contre 19,7 millions de dollars, ou 0,14 dollar par action, un an plus tôt. Les charges d’exploitation totales du trimestre ont bondi de 12,5% pour atteindre 155,4 millions de dollars, les frais de vente et de marketing représentant près de la moitié des coûts. En termes non-GAAP la firme de Los Altos en Californie affiche un bénéfice de 0,07 dollar par action nettement supérieur aux estimations de 0,04 dollar par action.