Il y a tout juste un an, impacté par la pandémie de Covid-19, HP affichait des résultats en forte baisse et affichait des prévisions décevantes pour le trimestre suivant. Depuis lors, la situation a bien évolué, le fabricant profitant trimestre après trimestre du dynamisme des ventes de PC grands public, dopées par cette même pandémie. Seules, les livraisons de PC professionnels et -jusqu’au 1er trimestre de l’exercice 2021 – d’imprimantes ne répondaient pas aux attentes.

Cette fois, le fabricant de Palo Alto a réalisé un carton plein. Les ventes de PC grand publics ont bondi de 72% en glissement annuel au deuxième trimestre (avec une forte progression des Chromebooks), et les ventes de PC professionnels ont grimpé de 10%, permettant au chiffre d’affaires de la branche Personnal Systems de s’élever de 27% à 10,6 milliards de dollars. « Nous avons dit il y a de cela un trimestre que nous nous attendions à ce que le secteur des PC professionnels commencerait à se redresser au cours du second semestre. Et c’est ce qui s’est produit », a déclaré le CEO de la société, Enrique Lores, à nos confrères de CRN. « Alors que les bureaux rouvrent et que les entreprises essaient de rapatrier leurs employés, elles se rendent compte qu’elles doivent investir dans du matériel de bureau, notamment dans des PC. »

Les ventes d’imprimantes grand public et professionnelles ont quant à elles augmenté de respectivement 77% et 34% dopant les revenus de la division Printing qui grimpent de 28% à 5,3 milliards de dollars. La société a ainsi terminé le deuxième trimestre 2021 avec un chiffre d’affaires de 15,9 milliards de dollars, en progression de 27,3%, dépassant les prévisions de Wall Street.

Le bénéfice net non-GAAP a atteint 1,16 milliard de dollars, soit 0,93 dollar par action diluée, contre 741 millions de dollars, ou 0,51 dollar par action diluée un an plus tôt, dépassant ainsi les prévisions des analystes mais aussi de la société. Celle-ci s’attend pour le trimestre en cours à un BPA GAAP situé entre 0,77 dollar et 0,81 dollar et à un BPA non-GAAP compris entre 0,81 dollar et 0,85 dollar. Pour l’ensemble de l’exercice, elle prévoit un BPA GAAP de 3,24 dollars à 3,34 dollars et un BPA non-GAAP de 3,40 à 3,50 dollars.

Malgré ces excellents résultats, l’action HP a décroché. A l’heure où nous écrivons ces lignes, elle est en baisse de 8,05%. La bourse craint en effet que la pénurie actuelle de composants n’affecte les résultats futurs de la société. Enrique Lores, qui s’attend à ce que les contraintes d’approvisionnement se poursuivent au moins jusqu’à la fin de l’année, assure qu’il a pris des mesures pour les surmonter.