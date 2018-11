Après trois trimestres consécutifs de résultats en berne, Symantc a annoncé un deuxième trimestre 2019 supérieur aux attentes des analystes, faisant bondir le titre de plus de 8% après la clôture de la bourse. Les ventes pour le trimestre clos le 28 septembre ont baissé de 5,2% pour s’établir à 1,18 milliard de dollars. Selon Seeking Alpha, les estimations des analystes étaient de 1,15 milliard de dollars. « C’est un grand pas dans la bonne direction pour Symantec. Les investisseurs y verront un point d’inflexion », a expliqué à Reuters Daniel Ives, analyste chez Wedbush Securities.

Les revenus de la division Sécurité des consommateurs ont progressé de 8,5% à 601 millions de dollars et ont représenté plus de la moitié des revenus totaux de la société. Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d’affaires de 582,4 millions de dollars. En revanche, les ventes de produits de sécurité d’entreprise ont baissé de 16,3% à 574 millions de dollars. Lors de la présentation des résultats aux analystes, le CEO Gergory Clark a estimé que la société allait retrouver son élan dans le secteur de la sécurité d’entreprise.

La perte GAAP a été réduite à 8 millions de dollars, ou 1 cent par action, par rapport à une perte de 12 millions de dollars, ou 2 cents par action, un an plus tôt. Sur une base non-GAAP, le bénéfice net a progressé pour atteindre 277 millions de dollars, soit 0,42 dollars par action diluée, contre 268 millions de dollars ou 0,40 dollars par action diluée un an auparavant, dépassant les prévisions.

Le flux de trésorerie provenant de l’exploitation a atteint 240 millions de dollars.

« Dans notre secteur de la sécurité numérique grand public, notre stratégie de plateforme nous permet de transcender les cycles de rafraîchissement du matériel et d’apporter de la valeur ajoutée à nos clients », commente dans un communiqué Gregory Clark. « Le cyber-risque mondial est sans précédent. Les investissements importants de Symantec dans la cyberdéfense font de nous un partenaire essentiel pour les entreprises et les consommateurs de toutes tailles. Nous sommes enthousiasmés par nos perspectives à long terme. Nous avons réaffirmé nos prévisions pour l’exercice 2019 et entamons le second semestre de notre exercice, qui est particulièrement dynamique, en mettant l’accent sur le leadership et l’exécution en matière de technologie. »

Pour le trimestre en cours, Symantec table sur un chiffre d’affaires GAAP compris entre 1,153 àet1,183 milliard de dollars et sur un bénéfice par action diluée de 0,02 à 0,05 dollar. Pour l’ensemble de l’exercice 2019, l’éditeur de cybersécurité prévoit un chiffre d’affaires s’établissant entre 4,640 et 4,760 milliards de dollars et sur un bénéfice par action diluée de -0,008 dollar à +0,02 dollar.

Selon l’Investor’s Business Daily, le fonds financier activiste Starboard Capital, qui a acquis 5,8% du capital de Symantec en aout dernier, a depuis lors imposé 5 de ses représentants au conseil d’administration de la société. Toujours en août, la société a annoncé une réduction de 8% de ses effectifs dans le monde.