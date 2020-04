Le pic de la crise sanitaire passé, les entreprises IT doivent commencer à réfléchir à leur stratégie de sortie de déconfinement. Comment vont-elles aborder la sortie de crise ? Le témoignage de Thierry Petit Perrin, président de l’intégrateur-hébergeur Groupe Hisi.

Channelnews : Quand pensez-vous que votre entreprise Groupe Hisi pourra reprendre une activité à peu près normale ? À quelles conditions ?

Thierry Petit Perrin : La date du 11 mai représente un cap important pour la population mais aussi pour les entreprises. Nous sommes cependant persuadés que la reprise d’une activité normale sera plus tardive, sans doute pas avant fin juin. En effet, le déconfinement sera très progressif, nous savons que nous devrons continuer à préserver nos collaborateurs, notamment ceux qui utilisent les transports en commun ou qui ont des pathologies à risque. Nous allons très certainement poursuivre le télétravail tout en proposant une reprise progressive en fonction des services et besoins métier. Dans tous les cas, nous sommes déjà en train d’anticiper la reprise avec des gestes barrière et à ce titre avons passé commande de maques et gel.

Channelnews : Sur quelles activités misez-vous en priorité en sortie de déconfinement ?

Thierry Petit Perrin : Il est évident que la priorité sera donnée aux équipes techniques devant intervenir chez nos clients. Les équipes d’infogérance pourront continuer à intervenir à distance comme depuis le début du confinement. Nous pensons également que les équipes administratives et comptables auront besoin de réintégrer les bureaux assez rapidement, en alternance, car certaines tâches sont compliquées à distance.

Nous avions initié avant le confinement un vaste projet de déploiement de nouvelles infrastructures (cœur de réseau, stockages, serveurs, etc.) visant à renforcer et faire évoluer nos plates-formes Cloud actuelles. Pour reprendre ce sujet, nous devrons physiquement intervenir dans nos datacenters.

Channelnews : Vous attendez-vous à devoir réduire la voilure par rapport à l’avant-Covid ?

Thierry Petit Perrin : Dans un tel contexte inédit, nous devons évidemment être résilient afin de nous adapter à la crise actuelle et à une éventuelle dégradation, non connue aujourd’hui, de nos activités. Nous avons, par notre management et les principes de notre groupe à taille humaine, pu préserver une bonne cohésion d’équipe tout en demandant à chacun un effort pour passer le cap. Cependant, nous sommes dans l’obligation de mettre en standby certains projets afin de préserver non seulement la rentabilité de l’entreprise mais aussi la capacité des collaborateurs à se mobiliser sur les sujets prioritaires.

Channelnews : Quelles initiatives envisagez-vous pour soutenir l’activité de votre société dans un environnement économique profondément dégradé ?

Thierry Petit Perrin : Nous ne savons pas dans quelle mesure l’environnement économique de nos clients, PME, ETI et grands comptes, sera dégradé. En revanche, nous savons qu’il faudra redoubler d’efforts pour relancer certaines dynamiques et nous comptons fortement sur nos forces commerciales.

À nous de nous réinventer pour adresser nos clients et prospects via de nouvelles méthodes, peu intrusives, mais permettant de les aider à mener à bien les projets dans un timing plus serré. À nous également de leur proposer des offres modernes et de les aider à se préparer dans l’éventualité d’une crise similaire dans quelques mois ou années.

Channelnews : Constatez-vous des défauts de paiement ou des allongements des délais de paiement de la part des clients ? Si oui quels sont les typologies de clients et les secteurs les plus problématiques et comment envisagez-vous de vous en prémunir ?

Thierry Petit Perrin : La préservation de la trésorerie a été notre première priorité, dès l’annonce du confinement. Nous avons mis en place une dynamique importante sur la facturation et la relance des clients. Et cela a porté ses fruits, les efforts nous ont permis de ne pas allonger nos délais de paiements. Il faudra continuer cette démarche, même si elle monopolise nos équipes, car nous ne savons pas quel sera l’impact de la crise sur nos clients.

Pour nous prémunir de réels risques d’impayés, nous sensibilisons également nos équipes commerciales à être encore plus vigilantes, notamment par l’utilisation d’outils les informant sur la santé financière des sociétés susceptibles de contracter avec nous.

Channelnews : Quelles initiatives votre entreprise prend-elle (ou envisage-t-elle de prendre) pour préserver sa trésorerie ? Avez-vous (ou prévoyez-vous d’avoir) recours aux différents dispositifs mis en place par le gouvernement (prêts garantis, fonds de solidarité…) ?

Thierry Petit Perrin : Groupe Hisi a utilisé tous les leviers proposés à ce jour par le gouvernement : report des prélèvements sociaux et fiscaux (Urssaf, IS…) ; report des échéances des prêts bancaires ; PGE – Prêt Garanti par l’État ; utilisation de congés payés N-1 et RTT pendant la période de confinement ; arrêts maladie pour garde d’enfants de moins de 16 ans ; mise en place de formations ; chômage partiel pour une partie des équipes projets…

Channelnews : À quelles évolutions majeures du marché IT vous attendez-vous après le déconfinement ?

Thierry Petit Perrin : Comment ne pas imaginer que cette crise pourra tout de même représenter une opportunité pour le marché de l’IT ? Il est certain que nous risquons de vivre quelques mois compliqués avec le report de certains projets chez nos clients, mais nous sommes également persuadés que nous devrons être acteurs d’un bouleversement des usages.

Comment ne pas penser au développement du télétravail et donc à la nécessité de pouvoir accéder aux informations de n’importe où ? Une réelle opportunité pour l’externalisation des données et le Cloud qu’il soit public ou privé. Toute organisation sera durablement marquée par la situation d’urgence que nous vivons ! Et qui ne pense pas à d’autres pandémies dans le futur ?

Nous sommes persuadés que de nouveaux projets vont émerger tant dans le domaine du Cloud et du travail à distance que de la protection au sens large de la donnée, réel patrimoine de l’entreprise.

En tant qu’acteur du multi-Cloud et de la sécurité de la données, Groupe Hisi a une carte à jouer.

Témoignage recueilli par mail le 22 avril 2020