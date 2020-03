Nous avons demandé à des dirigeants de prestataires IT emblématiques si leur entreprise était affectée par la crise sanitaire et comment elle s’y adaptait. Le témoignage de Thierry Petit-Perrin, président de l’intégrateur hébergeur Hisi

L’activité de Groupe Hisi est-elle affectée par les mesures de confinement ? Si oui, dans quelle mesure ?

Comme toutes les entreprises françaises, le Groupe Hisi suit les directives de confinement du ministère de la santé depuis le début de la crise COVID-19.

La priorité a été de garantir la bonne santé des salariés et de leur famille en faisant en sorte que tous restent chez eux. Les possibilités de télétravail facilitent les mesures d’alternance ou de confinement.

Ensuite nous avons voulu assurer le meilleur service auprès de nos clients. Nous sommes organisés pour que les équipes de support, d’exploitation et de MCO assurent leur service à distance dans le respect des SLAs. Nous avons géré un pic de demandes de nos clients pour les aider à mettre en place des solutions de télétravail et de VPN.

Quelles activités sont le plus affectées et à l’inverse quelles sont celles qui le sont le moins ?

Nous avons deux types d’activités au sein de Groupe Hisi :

– La fourniture de solutions Cloud et les services de MCO/infogérance des infrastructures de nos clients. Ces contrats ne sont pas ou peu impactés par les mesures, et comme nous avions mis en place, avant le confinement total, des solutions de télétravail pour l’ensemble des collaborateurs, y compris les services administratifs, nous sommes à même d’assurer la continuité de nos services et la facturation.

– Les projets « On Premise » chez nos clients. Pour cette activité c’est plus compliqué : nous nous attendons à une baisse de chiffre d’affaires car nous ne pouvons plus intervenir sur site ou livrer les matériels.

Avez-vous pris (ou prévu de prendre) des mesures de chômage partiel ? Le pouvez-vous ?

Nous envisageons la mise en place du chômage partiel pour une partie des équipes en attendant la reprise. Nous sommes éligibles à cette mesure et avons consulté notre CSE.

Dans le cas où l’activité de votre entreprise baisserait et où elle ne serait pas éligible au chômage partiel, quelles alternatives s’offrent à vous ?

Nous avons pris des mesures préventives comme la majorité des entreprises françaises (report de l’IS, décalage des prêts bancaires, décalage URSAFF) pour passer cette crise majeure.

Êtes-vous inquiet pour la solvabilité de vos clients ?

Nous avons connaissance que certains de nos clients souffrent de la situation, mais c’est un peu tôt pour parler de risque de solvabilité. Les délais de règlement semblent s’allonger, nous nous attendons plutôt à des délais allongés qu’à des non-paiements.

Pensez-vous qu’il soit encore possible de revenir rapidement au niveau d’activité d’avant crise une fois les mesures de confinement levées ou pensez-vous qu’il faudra de toute façon adapter la voilure ?

Il est évident que le chiffre d’affaires relatif aux projets sera décalé sur la fin d’année ou en 2021 et même annulé pour certains de nos clients. Nous allons proposer aux entreprises et organisations publiques françaises de les accompagner à repenser leur IT pour faciliter le télétravail et externaliser certains usages. Nous sommes convaincus que les expertises de nos collaborateurs seront précieuses pour répondre à la croissance des services autour de la performance des applications et de la sécurité des données.