Le spécialiste allemand de la sécurité numérique, annonce son partenariat avec l’intégrateur-hébergeur groupe Hisi, afin de répond aux besoins de sécurisation et de stockage de données de ses clients dans les cloud public et privé.

Avec ce partenariat, Rohde & Schwarz Cybersecurity s’appuie sur Groupe Hisi pour ses besoins en matière d’expertise technique, d’hébergement cloud, d’intégration et de mise en œuvre de solution.

Rohde & Schwarz Cybersecurity recherchait un partenaire capable de déployer des solutions cloud sur un cloud souverain, note l’éditeur dans un communiqué. Avec ses 5 data centers localisés en France, groupe Hisi répondait bien à son cahier des charges.

Rohde & Schwarz Cybersecurity précise que groupe Hisi dispose d’une équipe dédiée, formée et certifiée, sur ses solutions Web Application Firewall et Cloud Protector et que cette dernière maîtrise l’éventail de ses solutions.

« Nous avons porté notre choix sur le groupe Hisi en raison de son expertise en matière de cloud et de sécurité, explique l’éditeur allemand. Le fait que le groupe Hisi ait obtenu l’agrément HDS destiné aux données de santé médicale a conforté notre choix »,

Groupe Hisi est un intégrateur-infogéreur, expert de la donnée, de sa protection, de son stockage et de sa pérennité. Fruit du rapprochement des sociétés Hisi, Exdexar, NetStreams et ARSystèmes, le groupe Hisi compte 115 collaborateurs et maille l’ensemble du territoire avec une présence à Nantes, Paris, Lyon et Toulouse.

Rohde & Schwarz Cybersecurity fournit de son côté des solutions de protection des données pour les environnements cloud, une sécurité avancée pour les sites Web, les applications Web et les Web services, ainsi que du cryptage réseau et des solutions de sécurité pour les postes de travail et les appareils mobiles.