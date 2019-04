Dans cette interview réalisée durant le salon IT Partners 2019 le 13 mars dernier, l’ex-DG de Mismo Thierry d’Acremont revient sur la genèse de Quietic, la société de services managés qu’il a co-fondée il y a un an, et qui connaît un démarrage spectaculaire, avec 50 clients recrutés en douze mois et 500 K€ de chiffre d’affaires réalisé. Il rappelle notamment les principes inspirés de la médecine chinoise sur lesquels repose l’activité de la société : proactivité, automatisation et forfaitisation.

