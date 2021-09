Ce 29 septembre à partir de 14h00, Channelnews vous invite à suivre son live TV retransmis en direct depuis le salon IT Partners. Au cours de ce live, qui sera consacré aux enjeux business des prestataires du numérique, Channelnews recevra de nombreuses personnalités de l’écosystème des services et de la distribution IT. Il sera notamment question de l’impact de la crise sanitaire sur les bilans entreprises du numérique, de la transformation des infrastructures IT des clients imposée par le télétravail, de la recrudescence des attaques informatiques, des ruptures d’approvisionnement, des difficultés de recrutement, de la place du numérique dans les enjeux climatique…

Une nouvelle session live se tiendra le 30 septembre entre 13h30 et 15h30 avec d’autres invités.

Pour suivre notre live :

Programme

De 14h00 à 15h00, se succéderont sur notre plateau : Antoine Watissee, directeur général d’Interdata ; Nicolas Aubé, président de Celeste ; Delphine Cuynet, directrice générale de la fédération Eben ; Julien Neyrial, PDG de Neyrial ; Bruno Zaccone, directeur général d’ARP ; Bruno Cauvin, directeur général adjoint de Monaco Digital ; Yves Pellemans, directeur technique d’Axians et Sacha Laassiri, directeur général du pôle Expertise Digitales du groupe Septeo.

De 15h00 à 16h00, nous accueillerons : Dave Lecomte, président de Vous Faciliter l’IT ; Jonathan Amar, président de Deletec ; Alexandre Lorey, PDG de Document Store ; Jean-Benoît Carsin, directeur général et co-fondateur de ITCom Services ; Denis Planat , directeur général de Jaguar Network ; François Leroy, directeur technique de Envoliis ; Richard Mézière, directeur associé d’Illico Réseau et Julien Taieb, directeur commercial d’ATF.

Entre 16h00 et 17h00 : Richard Ramos, directeur général d’Insight France ; Pedro Sousa, président de Plenium ; Philippe Rosenblum, directeur général de Groupe Ros ; Cécile Baete, responsable channel marketing et ventes d’Ého.Link ; Raymond Auphan, président-fondateur de Reel IT ; Romuald Ribault, directeur marketing d’Ecologic France ; Patrice Bélie, directeur général d’Adista et Thierry d’Acremont, dirigeant et co-fondateur de Quietic.