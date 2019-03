Connu pour avoir assuré jusqu’en février 2017 la direction générale de la société de distribution et de services nantaise Mismo, Thierry D’Acremont dirige désormais Quietic, une entreprise « d’infogérance nouvelle génération » qu’il a cofondé il y a un an. Pour cette aventure, il s’est associé à Marc Pham, un autre ex-Mismo – qui était en charge du Cloud et du support IT et qui a pris la direction du développement. Quietic décline à l’usage des TPME de la métropole nantaise le modèle MSP (managed services provider ou fournisseur de services managés), très populaire aux USA.

« L’idée consiste à fournir à des entreprises qui n’ont pas de service informatique structuré des prestations équivalentes à celles d’une direction informatique », explique Thierry D’Acremont. Quietic conseille les clients en amont sur le choix de leurs outils informatiques, les met en œuvre, en assure l’exploitation et réalise le support technique ainsi que le dépannage. « On va même jusqu’à accompagner les clients dans leur stratégie business », assure le dirigeant, qui qualifie Quietic de business service provider.

Mais pour cette catégorie d’entreprises (les 10 à 100 salariés), il est indispensable d’optimiser les coûts. D’où les trois grands principes du modèle MSP : l’anticipation des pannes, l’automatisation des tâches et la forfaitisation des contrats. Pour l’automatisation des tâches, notamment la surveillance des équipements, la gestion des tickets d’incidents, la gestion des contrats, la gestion de la documentation en temps réel…, Quietic s’appuie sur la plateforme Datto, diffusée en France par BeMSP.

Depuis sa création, Quietic emploie quatre personnes : l’une se consacre plus particulièrement à l’exploitation des infrastructures clients, une autre autre joue le rôle de directeur informatique à temps partagé, la troisième assure l’assistance technique et la dernière le commercial. Une organisation qui semble lui réussir. En moins d’un an, la société revendique la conquête d’une cinquantaine de clients, représentant 700 équipements gérés et quelque 350 utilisateurs. « Nous sommes plutôt en avance sur le plan initial », se félicite Thierry D’Acremont.