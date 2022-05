À l’issue de sa quatrième année d’existence, Quietic affiche une santé insolente. Créée sur modèle MSP (managed services provider ou fournisseur de services infogérés), la société vient de terminer son exercice 2021 sur un chiffre d’affaires de 1,3 M€, en croissance de 53% par rapport aux 760 K€ de l’exercice précédent. Le portefeuille clients a augmenté dans les mêmes proportions à 150 clients.

L’effectif est aussi en constante progression. Il est passé de 6 à 8 personnes sur l’exercice écoulé et devrait atteindre 12 personnes d’ici à la fin de l’année. Quant à la rentabilité est au rendez-vous depuis le début et en très forte augmentation : 75 K€ en 2021 contre 22 K€ en 2020.

« Le modèle MSP correspond parfaitement aux besoins des petites entreprises dépourvues de ressource informatique et en situation de souffrance en la matière, explique Thierry D’Acremont, co-fondateur et président de Quietic (photo). Il permet de gérer les utilisateurs d’un grand nombre de clients de manière industrielle et centralisée grâce à une suite d’outils cohérente, pertinente et intégrée via un abonnement à l’utilisateur simple à piloter. »

De plus en plus, Thierry D’Acremont constate que cette suite logicielle – en l’occurrence celle sélectionnée et diffusée par le VAD BeMSP – intéresse des entreprises de taille plus conséquente (jusqu’à 250 utilisateurs), ayant des ressources internes et déjà équipés de solutions diverses mais non interconnectées entre elles. Quietic intervient alors pour remettre en cohérence les outils et s’occupe ensuite de la supervision et de l’exploitation en cogestion avec le client.

Autre facteur de succès pour Quietic : l’obtention en juillet dernier du label ExpertCyber promu par Cybermalveillance.gouv.fr qui l’alimente en appels entrants de la part d’entreprises qui, ayant été attaquées et ayant frôlé la catastrophe, se décident à agir. D’une manière générale, une majorité de clients arrivent pour des questions liées à la cybersécurité, juge Thierry D’Acremont.

Fort de sa bonne santé et face à l’augmentation de ses effectifs, l’entreprise a décidé de se porter acquéreur de locaux de 200 m2 dans le parc d’activités Ragon 2 à Treillières (44). Elle quittera donc l’espace de 60 m2 qu’elle occupe actuellement à l’hôtel d’entreprises le Hub Créatic à Nantes en juillet prochain pour son nouveau bâtiment.