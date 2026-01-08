SNS Security, spécialiste montpelliérain des services managés de cybersécurité, annonce l’acquisition de l’intégrateur francilien spécialisé en cybersécurité Gwelltek. Cette seconde opération de croissance externe, après le rachat de SaycurIT en septembre 2025, constitue une étape particulièrement structurante puisqu’elle donne aussi naissance à SNS Group.

Gwelltek, forte de 15 ans d’expérience, accompagne une trentaine de clients principalement en Île-de-France et autour des technologies de Palo Alto Networks, Fortinet, Elastic, Purplemet et XM Cyber. L’intégration de Gwelltek complète les expertises de SNS Security et SaycurIT, formant un groupe unifié autour de services managés, d’intégration et de conseil en cybersécurité. Cyrille Salmon, dirigeant de Gwelltek, rejoint le comité de direction de SNS Group.

Fondée en 2002, SNS Security est devenue une MSSP recherchée et connait une croissance soutenue de plus de 40% depuis 5 ans. Avec cette alliance entre trois entités complémentaires, SNS Group affiche clairement son ambition de devenir un acteur de référence sur le marché français de la cybersécurité.

Le nouveau groupe totalise plus de 900 clients publics et privés, 160 collaborateurs sur tout le territoire français, et un chiffre d’affaires supérieur à 30 millions d’euros en 2025. Les dirigeants, Frédéric Faurie et Adrien Vandeweeghe, ambitionnent de franchir la barre symbolique des 50 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2026.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Le fournisseur montpellierain de services managés de cybersécurité SNS Security rachète le Parisien SaycurIT
SNS Security franchit une nouvelle étape de son développement avec l’annonce de sa première opération de croissance externe : l’intégrateur francilien spécialisé en cybersécurité SaycurIT. Créée il y a quinze ans, SaycurIT compte une quinzaine de...

SNS Security portée par le boom de la sécurité dans les entreprises de taille intermédiaire
La stratégie de croissance impulsée en 2020 par ses nouveaux patrons Frédéric Faurie et Franck Burtin (photo) n’a pas tardé à produire ses effets sur SNS Security. La société distribution et de services montpellieraine spécialisée...

SNS Security démarre son partenariat avec Wallix et accède directement au niveau gold
La société montpellieraine spécialisée en cybersécurité a lancé au début de l’été une offre de services d’administration des comptes à privilège et de contrôle d’accès à distance reposant sur la technologie de Wallix. Une offre...

Dell rationnalise ses marques de PC portables
Adieu XPS, Latitude, Inspiron, Precision, Optiplex… Des marques bien connues du grand public comme des entreprises. Dell recompose ses gammes en visant une  simplification de son offre pour la rendre plus immédiatement lisible tout en...

SNS Security atteint 30 % de croissance en 2024 grâce au succès de son SOC et de son offre d’EDR managé
Le fournisseur de services de sécurité managés d’origine montpellieraine continue d’enregistrer une croissance insolente malgré le contexte marché de plus en plus tendu. Il vient ainsi d’achever son exercice 2024 sur un nouveau bond de...