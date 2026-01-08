SNS Security, spécialiste montpelliérain des services managés de cybersécurité, annonce l’acquisition de l’intégrateur francilien spécialisé en cybersécurité Gwelltek. Cette seconde opération de croissance externe, après le rachat de SaycurIT en septembre 2025, constitue une étape particulièrement structurante puisqu’elle donne aussi naissance à SNS Group.

Gwelltek, forte de 15 ans d’expérience, accompagne une trentaine de clients principalement en Île-de-France et autour des technologies de Palo Alto Networks, Fortinet, Elastic, Purplemet et XM Cyber. L’intégration de Gwelltek complète les expertises de SNS Security et SaycurIT, formant un groupe unifié autour de services managés, d’intégration et de conseil en cybersécurité. Cyrille Salmon, dirigeant de Gwelltek, rejoint le comité de direction de SNS Group.

Fondée en 2002, SNS Security est devenue une MSSP recherchée et connait une croissance soutenue de plus de 40% depuis 5 ans. Avec cette alliance entre trois entités complémentaires, SNS Group affiche clairement son ambition de devenir un acteur de référence sur le marché français de la cybersécurité.

Le nouveau groupe totalise plus de 900 clients publics et privés, 160 collaborateurs sur tout le territoire français, et un chiffre d’affaires supérieur à 30 millions d’euros en 2025. Les dirigeants, Frédéric Faurie et Adrien Vandeweeghe, ambitionnent de franchir la barre symbolique des 50 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2026.