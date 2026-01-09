La co-entreprise d’Issy-Les-Moulineaux, créée en 2023 par Orange et la Banque des Territoires, annonce le rachat d’Hyvilo, une start-up de Besançon fondée en décembre 2020. 

HexaDone propose aux collectivités territoriales, opérateurs publics et gestionnaires immobiliers une plateforme ouverte et interopérable pour agréger, croiser et structurer des données provenant de différentes sources et les rendre exploitables.

L’acquisition – dont le montant n’a pas été communiqué – vise à renforcer cette offre avec davantage de puissance d’agrégation et d’analyse pour faciliter l’aide à la décision et le pilotage des projets.

Damien Couval, co-fondateur de Hyvilo, explique : « Notre modèle relie données, règles métiers et responsabilités pour piloter dans le temps long. Intégrée à la plateforme HexaDone, cette capacité bénéficiera à plus de territoires, plus vite ».

« Nos clients ont structuré leurs données mais peinent encore à les transformer en décisions claires et en actions coordonnées », remarque Valérie Atlani, présidente de HexaDone, dans un communiqué. « L’approche éprouvée d’Hyvilo, centrée sur des modules métiers prêts à l’emploi, nous permet d’apporter une réponse simple, concrète et rapidement déployable ».

« Reposant sur une modélisation orientée ‘objets de gestion’ (actifs, équipements, obligations, processus, décisions, liens), les modules d’Hyvilo, entièrement paramétrables, dépassent les silos organisationnels et permettent de mieux gérer et exploiter des données complexes », rappelle le communiqué. L’ensemble couvre toute la chaîne de valeur : compilation, analyse, traitement et stockage des données, jusqu’à l’exécution opérationnelle.

Nos lecteurs ont lu ensuite


HP France transfert son siège social d’Issy-les-Moulineaux aux Ulis
Comme annoncé en janvier, HP a quitté avec six mois d’avance les locaux qui lui servaient de siège social à Issy-les-Moulineaux. Deux cents salariés ont dû être relogés provisoirement dans un centre d’affaires proche....

Les fonctionnalités qui font les meilleurs ERP
Par Marie WEISS pour Celge   Logiciel utilisé pour la gestion des processus d’entreprise, l’Entreprise Resource Planning (ERP) se compose d’une suite d’applications. Ces dernières sont liées les unes aux autres par une base de...

Succès de la mobilisation des salariés HP-EDS
Près de deux mille salariés de HP et EDS France répartis sur dix-huit points de rassemblement ont protesté hier contre les cinq cent quatre vingt suppressions d’emploi prévues dans le cadre du rachat d’EDS....

Nouvelle étude Quadient – Banque/assurance : les enjeux, les projets numériques
Quadient, filiale de Neopost, l’un des leaders sur le marché de la Gestion des communications clients (CCM), présente les résultats d’une étude qui s’appuie sur une enquête en ligne réalisée entre décembre 2018 et février...

Kosc lève 20 millions d’euros pour étendre son empreinte territoriale
Filiale de l’opérateur télécom français dédié au marché de gros pour les offres entreprises Kosc (qui a repris le réseau de Completel), Kosc Infrastructures a levé 20 millions d’euros auprès de la Banque des Territoires...