La co-entreprise d’Issy-Les-Moulineaux, créée en 2023 par Orange et la Banque des Territoires, annonce le rachat d’Hyvilo, une start-up de Besançon fondée en décembre 2020.

HexaDone propose aux collectivités territoriales, opérateurs publics et gestionnaires immobiliers une plateforme ouverte et interopérable pour agréger, croiser et structurer des données provenant de différentes sources et les rendre exploitables.

L’acquisition – dont le montant n’a pas été communiqué – vise à renforcer cette offre avec davantage de puissance d’agrégation et d’analyse pour faciliter l’aide à la décision et le pilotage des projets.

Damien Couval, co-fondateur de Hyvilo, explique : « Notre modèle relie données, règles métiers et responsabilités pour piloter dans le temps long. Intégrée à la plateforme HexaDone, cette capacité bénéficiera à plus de territoires, plus vite ».

« Nos clients ont structuré leurs données mais peinent encore à les transformer en décisions claires et en actions coordonnées », remarque Valérie Atlani, présidente de HexaDone, dans un communiqué. « L’approche éprouvée d’Hyvilo, centrée sur des modules métiers prêts à l’emploi, nous permet d’apporter une réponse simple, concrète et rapidement déployable ».

« Reposant sur une modélisation orientée ‘objets de gestion’ (actifs, équipements, obligations, processus, décisions, liens), les modules d’Hyvilo, entièrement paramétrables, dépassent les silos organisationnels et permettent de mieux gérer et exploiter des données complexes », rappelle le communiqué. L’ensemble couvre toute la chaîne de valeur : compilation, analyse, traitement et stockage des données, jusqu’à l’exécution opérationnelle.