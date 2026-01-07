Lors de l’édition 2026 d’IT Partners, les 4 et 5 février prochains, l’éditeur marseillais Mailinblack entend mettre en avant sa suite U-Cyber 360°, une plateforme unifiée de protection de l’utilisateur·rice alliant prévention, détection et accompagnement face aux risques cyber. L’entreprise y a intégré une IA souveraine de nouvelle génération « afin d’améliorer significativement l’efficacité des protections ».

Son PDG, Thomas Kerjean (cf. photo), confie à Channelnews, qu’en 2025, Mailinblack a enregistré une croissance supérieure à celle du marché de la cybersécurité. « Cette dynamique s’explique par la montée en puissance des besoins en solutions souveraines performantes, le renforcement de partenariats stratégiques et l’adoption croissante de la suite U-Cyber 360° auprès des PME et des ETI ». Un partenariat stratégique signé avec Bouygues Telecom constitue un des temps forts de l’année écoulée.

Thomas Kerjean note, qu’en 2025, la question de la souveraineté a fortement résonné sur le plan commercial, notamment à la suite du rachat d’un concurrent majeur par un acteur étatsunien. Il affirme que cette acquisition a renforcé l’intérêt des organisations pour des solutions françaises et européennes. Le CEO précise, qu’en 2026, « Mailinblack anticipe une accélération de sa croissance, portée par des chantiers stratégiques internes, le développement de partenariats structurants et l’affirmation des choix souverains au sein d’un nombre croissant d’organisations ». Et d’ajouter : « Nos priorités porteront sur plusieurs projets de R&D confidentiels s’appuyant sur une connaissance fine des comportements et des risques utilisateurs, ainsi qu’un datalake différentiant. Ces travaux auront un impact fort sur la protection nouvelle génération de l’utilisateur, en parallèle de la concrétisation de partenariats visant la migration de bases clients depuis des technologies américaines vers Mailinblack ».

Pour rappel, Mailinblack affirme protéger plus de 2,5 millions d’utilisateurs au sein de 25.000 organisations, avec une approche 360° de la protection de l’utilisateur (email, web, mots de passe, sensibilisation, simulations et scoring cyber). L’éditeur revendique avoir fortement accéléré sa stratégie “Channel First”, autour d’un réseau de plus de 1.600 partenaires actifs en France, notamment via des partenariats structurants avec Bouygues Telecom, Arrow, Soft Value, MCA ou encore Actual Systems.