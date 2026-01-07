xAI, la société d’intelligence artificielle fondée en 2023 par Elon Musk, annonce avoir levé 20 milliards de dollars lors d’un tour de table de série E, dépassant son objectif initial de 15 milliards. Avec cette nouvelle levée record, la startup se donne les moyens d’accélérer son projet de construire les plus grands supercalculateurs d’IA au monde. Ses clusters Colossus I et II totalisaient déjà plus d’un million de GPU (équivalents H100) fin 2025.

Parmi les investisseurs ayant participé à ce tour de table figurent Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity Management & Research Company, Qatar Investment Authority, MGX et Baron Capital Group. Nvidia et Cisco Investments se sont joints à l’opération en tant qu’investisseurs stratégiques pour accompagner le développement de l’infrastructure.

Ce financement porterait la valorisation post-money à environ 230 milliards de dollars selon CNBC, estimation non confirmée par xAI. La startup rattrape à grande enjambée son retard sur ses deux principales rivales OpenAI et Anthropic, valorisées 500 milliards pour la première et en passe d’atteindre 350 milliards de dollars pour la seconde.

En mars 2025, xAI a fusionné avec le réseau social X et revendique désormais 600 millions d’utilisateurs actifs mensuels sur les applications X et Grok. Durant l’année écoulée, la startup a sorti successivement les séries 2, 3 et 4 de ses modèles de langage Grok, complétées par un agent vocal (Grok Voice) et un modèle de génération d’images et de vidéos (Grok Imagine).

Les fonds levés vont permettre à xAI d’accélérer la formation du futur Grok-5 et d’enrichir son portefeuille de solutions à destination du grand public, des entreprises et des administrations.

Ces succès n’effacent pas la sulfureuse réputation de xAI, au cœur ces dernières semaines d’une controverse mondiale. L’entreprise fait face à des enquêtes réglementaires en Europe, Inde et Malaisie suite à la génération par Grok d’images deepfake explicites notamment de mineurs et d’images intimes non consenties, largement relayées sur X.

À Memphis, ses centres de données alimentés par turbines à gaz suscitent des plaintes pour pollution atmosphérique. Malgré ces controverses, xAI a obtenu un contrat avec le Département de la Défense étasunien, qui a récemment ajouté Grok à sa plateforme d’IA.