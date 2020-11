L’éditeur de solutions de cybersécurité Tehtris (anciennement Tehtri-Security) a levé 20 millions d’euros auprès d’Ace Management, filiale de Tikehau Capital, Open CNP, le fonds de Corporate Venture de CNP Assurances, Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO) et du Business Angel Argiduna Capital (Thierry Letailleur).

Cet argent servira à renforcer les équipes techniques, commerciales et marketing. La société basée à Pessac près de Bordeaux et à Paris emploie à ce jour 60 collaborateurs qui devraient être rejoints par plusieurs centaines de salariés au cours des prochaines années, indique dans un communiqué le directeur technique de l’entreprise, Laurent Oudot. Ce dernier, dans une interview aux Echos, a précisé « 300 personnes environ », qui devraient être réparties entre Pessac et le futur Campus Cyber qui s’installera en septembre prochain dans le quartier de La Défense.

Laurent Oudot ainsi que la directrice générale Elena Poincet sont des anciens de la DGSE. Tous deux co-fondateurs de l’entreprise en 2010 – dont ils restent les actionnaires majoritaires – se sont très normalement orientés vers la cybersécurité, tout d’abord en offrant des services aux entreprises, ensuite en développant des logiciels de lutte contre les cyber-agressions. En 2017, en réponse aux nouvelles menaces qui contournent les sécurités traditionnelles, Tehtris a développé la Tehtris XDR Platform. Grâce à cet outil, la société et ses partenaires internationaux surveillent des millions d’adresses IP dans plus de 60 pays et analysent des milliards d’événements chaque semaine. Les clients de Tehtris sont des acteurs majeurs de l’industrie, de l’ingénierie, des services, qui utilisent parfois des infrastructures sensibles voire critiques.

« Nous sommes ravis d’effectuer cette levée de 20 millions d’euros, pour accélérer notre rôle d’acteur majeur au service d’une souveraineté numérique européenne, en renforçant nos équipes techniques, commerciales et marketing », commente Eléna Poincet dans un communiqué. « Le volume, la vélocité et la variété des attaques repoussées quotidiennement par Tehtris soulignent le besoin croissant de sécurisation automatique de toutes les entités numériques avec une supervision unifiée de confiance. »

« Une meilleure résilience des entreprises passera par une ubiquité des protections et une vision holistique, afin de toujours être en capacité de pouvoir faire face à l’imprévisible », ajoute de son côté Laurent Oudot.