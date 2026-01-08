L’éditeur français de solutions RH de planning annonce l’acquisition de son homologue Qoia pour un montant non divulgué. L’éditeur basé à Biron, dans les Pyrénées Atlantiques, a jeté son dévolu sur l’ex Horizontal Software, un éditeur également spécialisé dans la gestion des temps et des activités (GTA). Fondé en 2010, Qoia revendique plus de 400 clients et 2 millions d’utilisateur·rice·s.

Cette nouvelle opération de croissance externe, après le rachat de LibMed (Staffelio) en 2021, traduit la volonté d’Octime d’accélérer ses ventes auprès des grands comptes, dans le retail et la santé publique.

Octime estime que ce rapprochement entre deux acteurs historiques du planning et de la gestion des temps est une première en France. « Il permettra de renforcer nos moyens dédiés au développement, à l’innovation et à la qualité de nos services, dans une logique d’amélioration continue », affirme Nicolas Michel-Vernet, directeur général du Groupe Octime (cf. photo), dans un communiqué.

