Deux après une première levée de 20 M€, la société française de conseil et d’édition en cybersécurité Tehtris boucle un nouveau tour de table de 44M€. Il est conduit cette fois par le fonds européen Jolt Capital, accompagné par les fonds présents lors de la série A : Tikehau Ace Capital, Open CNP et Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO). Une annonce qui arrive à point nommé avec l’ouverture des Assises de la sécurité.

Fondée en 2010 par Éléna Poincet et Laurent Oudot, deux anciens agents de la DGSE issus du renseignement opérationnel et technique, Tehtris est positionnée sur le segment du XDR (extended detection and response) avec sa solution TEHTRIS XD Platform. Elle a adopté en avril dernier le statut de société à mission.

La nouvelle levée doit permettre de soutenir le développement de l’entreprise (300 emplois sont en création) et son expansion internationale. Depuis sa précédente levée, Tehtris indique avoir créé 220 emplois en France et en Europe et ouvert ses filiales en Allemagne, en Espagne, au Japon et au Canada. Elle emploie aujourd’hui plus de 260 collaborateurs en Europe.

« Les impacts liés aux cybermenaces dépassent largement le monde numérique et les frontières. Notre déploiement en Asie, en Amérique et en Europe vient compléter le cœur initial en France, au service de nos clients internationaux, acteurs majeurs de l’industrie, de l’ingénierie et des services », déclare dans un communiqué Éléna Poincet, CEO de Tehtris.

Dans sa position de CTO, Laurent Oudot insiste sur le facteur clé de la vitesse de réaction pour faire face à l’ampleur des intrusions. « La détection et l’analyse demeurent une base importante, mais la période de pandémie suivie de tensions internationales hors-normes ont prouvé que la réponse aux menaces impose des solutions minimisant le temps de réponse et une vision globale des menaces, face au piratage de données et aux nombreuses demandes de rançons », explique-t-il.