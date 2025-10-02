Après des mois de graves turbulences, la pépite cyber française Tehtris a annoncé le 2 octobre une évolution de sa gouvernance. Sa cofondatrice et PDG Elena Poincet, en poste depuis 2010 est contrainte de quitter l’entreprise.

Pour la remplacer, les actionnaires ont choisi de confier les commandes à un binôme : Richard Vacher Detournière, administrateur indépendant de Tehtris depuis près de trois ans, est nommé président exécutif (Executive Chairman), et Jean-Philippe Lion est confirmé au poste de directeur général (Chief Operating Officer), chargé de superviser l’ensemble des opérations.

« Cette décision vise à accompagner la prochaine étape de développement de l’entreprise en renforçant l’efficacité et la clarté de sa gouvernance, avec le soutien renouvelé de ses investisseurs », explique l’entreprise dans son communiqué.

Ce changement de gouvernance intervient dans un contexte difficile marqué par un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) visant à supprimer près de 30% des effectifs. La suppression de 43 postes devrait ramener l’effectif à 125 salariés contre 270 il y a deux ans.

Après des débuts tonitruants et 64 millions d’euros de fonds levés entre 2020 et 2022 pour accélérer le développement de sa plateforme XDR (détection et réponse étendues), l’entreprise a été mise à rude épreuve par une instabilité managériale et opérationnelle ainsi qu’une concurrence accrue sur son cœur de métier. Ce contexte a poussé les investisseurs à conditionner toute recapitalisation à cette restructuration sévère.

Pour redresser Tehtris, le nouveau binôme devra chercher à regagner au plus vite la confiance ébranlée des partenaires historiques.