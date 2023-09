L’intégrateur lyonnais M.G.M. Solutions et l’éditeur français TEHTRIS d’une plateforme XDR souveraine officialisent leur partenariat autour de la cybersécurité. MGM va continuer d’accompagner les clients de TEHTRIS en Auvergne Rhône-Alpes et dans le reste de l’Hexagone en tant que MSSP (Managed Security Services Provider).

« L’actualité cyber nous démontre quotidiennement que la sécurisation des actifs reste un enjeu majeur et une préoccupation pour de nombreuses entreprises et collectivités », commente Loïc Kerboeuf, responsable du canal de TEHTRIS.

Selon le communiqué, cette collaboration est destinée à répondre aux demandes d’un marché de plus en plus soucieux de disposer d’une offre européenne souveraine pour sa sécurité informatique. Le partenariat prévoit le déploiement en régions de la force de vente de M.G.M., ainsi que du soutien à la formation et au développement des compétences, notamment pour accélérer la remédiation après cyber-incident.

« Nous collaborons avec TEHTRIS depuis un an (…) et il m’a paru évident d’officialiser ce partenariat », souligne la PDG de M.G.M. Solutions, Muriel de Marcos, dans le communiqué.

Pour rappel, TEHTRIS a adopté le statut de société à mission l’an dernier, c’est-à-dire que cet éditeur vise à combiner performance économique et contribution à l’intérêt général, sans se limiter à la recherche du profit. Il s’est donné la raison d’être suivante : « Protéger le cyberespace pour qu’il devienne un environnement de confiance et d’avenir ».