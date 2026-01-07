En difficulté financière, Atos revend ses activités sud-américaines à la société brésilienne Semantix. Cette cession concerne 2.800 salarié·e·s environ au Brésil, en Argentine, au Chili, en Colombie, en Uruguay et au Pérou. Elle s’inscrit dans le cadre du plan stratégique Genesis qui vise « à ramener Atos Group à une croissance durable et à une rentabilité améliorée en se recentrant sur les géographies et actifs clés tels que l’IA, les solutions et services sécurisés et connectés au cloud », selon un communiqué du groupe daté du 26 décembre 2025.

Sous réserve de la finalisation de la transaction dans les mois à venir, Nelson Campelo, l’actuel responsable d’Atos Amérique du Sud, prendrait le poste de PDG de Semantix tandis que Leonardo Santos Poça D’água, PDG et fondateur de Semantix, deviendrait le président exécutif du groupe, se concentrant sur la stratégie à long terme.

Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

Pour mémoire, le nouveau PDG d’Atos depuis février 2025, Philippe Salle, veut réduire les effectifs du groupe à 60.000 en 2026, contre 110.000 en 2022. Atos compte 67.000 salarié·e·s actuellement.