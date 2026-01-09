L’éditeur de logiciels SaaS de solutions de communication recrute Lilia Medaghri au poste de directrice commerciale (ou Chief Sales Officer) afin d’augmenter les ventes de Ringover dans quatre zones géographiques clés : la France, l’Espagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

Au-delà de gérer une centaine de personnes, la nouvelle CSO a pour missions de déployer une stratégie de développement des ventes, participer à l’acquisition de nouveaux clients, assurer une montée en gamme sur les comptes stratégiques et renforcer la présence de la solution auprès des ETI et grands comptes.

Diplômée de la Pace University à New York, Lilia Medaghri a auparavant travaillé au sein de Bloomberg, Fidelity, BlackRock et LinkedIn, où elle a géré des comptes stratégiques et dirigé des équipes internationales. Elle a également accompagné la croissance de start-ups technologiques telles qu’Heuritech.

Cette nomination intervient dans un contexte de forte croissance pour Ringover, avec une progression annuelle de plus de 30% en six ans. L’éditeur SaaS opère à partir de bureaux situés à Paris, Londres, Barcelone et Atlanta. Il vient de dépasser les 50 millions de dollars d’ARR (revenu annuel récurrent) et revendique plus de 14.000 clients dans 80 pays – parmi lesquels AXA, British Airways, Groupama, Best Western et Pennylane.