L’éditeur de logiciels SaaS de solutions de communication recrute Lilia Medaghri au poste de directrice commerciale (ou Chief Sales Officer) afin d’augmenter les ventes de Ringover dans quatre zones géographiques clés : la France, l’Espagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

Au-delà de gérer une centaine de personnes,  la nouvelle CSO a pour missions de déployer une stratégie de développement des ventes, participer à l’acquisition de nouveaux clients, assurer une montée en gamme sur les comptes stratégiques et renforcer la présence de la solution auprès des ETI et grands comptes.

Diplômée de la Pace University à New York, Lilia Medaghri a auparavant travaillé au sein de Bloomberg, Fidelity, BlackRock et LinkedIn, où elle a géré des comptes stratégiques et dirigé des équipes internationales. Elle a également accompagné la croissance de start-ups technologiques telles qu’Heuritech. 

Cette nomination intervient dans un contexte de forte croissance pour Ringover, avec une progression annuelle de plus de 30% en six ans. L’éditeur SaaS opère à partir de bureaux situés à Paris, Londres, Barcelone et Atlanta. Il vient de dépasser les 50 millions de dollars d’ARR (revenu annuel récurrent) et revendique plus de 14.000 clients dans 80 pays – parmi lesquels AXA, British Airways, Groupama, Best Western et  Pennylane.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Ringover annonce l’ouverture de 100 postes sur les prochains mois
L’éditeur de logiciels SaaS Ringover accélère et lance une campagne de recrutement de grande envergure pour accompagner sa forte croissance en France comme à l’international.   S’appuyant sur ses compétences d’opérateur télécom européen, Ringover a conçu une...

Ringover obtient un financement complémentaire de 5 millions d’euros pour poursuivre sa croissance en France et à l’international
L’éditeur de logiciels SaaS Ringover obtient aujourd’hui un financement complémentaire de 5 millions d’euros réalisé notamment auprès de Bpifrance. Cette opération intervient en complément de la levée de fonds initiale réalisée en janvier 2021, d’un...

Ringover Group révolutionne la téléphonie d’entreprise au travers de sa solution Ringover
Ringover Group, éditeur de logiciel Saas et opérateur téléphonique européen, met à la disposition des entreprises Ringover, une solution de communication 100 % Cloud intégrant téléphonie avancée, SMS, visioconférence et messagerie collaborative, axée sur la productivité des équipes...

Ringover lance son canal de vente indirecte pour accélérer sa croissance
L’éditeur de logiciel SaaS, Ringover,  fait évoluer sa stratégie commerciale et se tourne vers l’indirect pour développer ses parts de marché en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni.   S’appuyant sur ses compétences d’opérateur télécom,...

L’opérateur Ringover lance sa vente indirecte aux Antilles-Guyane
Ringover, éditeur de logiciels Saas et opérateur téléphonique européen, poursuit sa stratégie commerciale et lance à grande échelle ses opérations aux Antilles. Dans ce contexte, l’opérateur ouvre un bureau en Guadeloupe et annonce la nomination...