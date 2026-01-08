Le distributeur télécom et sécurité Global Concept Services ambitionne de référencer 250 nouveaux partenaires en France métropolitaine, dans les DOM/TOM, à l’ile Maurice et en Afrique francophone : intégrateurs télécoms, ESN, revendeurs spécialisés en cybersécurité et opérateurs.

Fort d’un réseau de 120 partenaires actifs, Global Concept Services promet au futurs partenaires « des ressources pour les accompagner dans leurs projets et des conditions financières très attractives », selon les termes du communiqué. Le distributeur leur propose aussi un plan d’accompagnement sur mesure et affirme mobiliser des équipes dédiées pour leur faciliter la tâche.

Pour mémoire, Global Concept Services a recruté Sam Haouidi (cf. photo) en octobre 2025, en tant que responsable du développement commercial, afin de repositionner la société en tant que distributeur à valeur ajoutée sur le marché des communications unifiées.

