Alors qu’il prépare un plan de sauvegarde de l’emploi portant sur 30 % de ses effectifs, Tehtris voit ses partenaires historiques s’interroger sur l’avenir de leur collaboration. Le plan d’économie en cours conforte la réserve que l’écosystème avait commencé à nourrir vis-à-vis de la solution d’EDR souveraine depuis déjà un certain temps.

Premier grief partagé : l’absence totale de communication vis-à-vis des partenaires. « Nous n’avons pas été officiellement informés de la restructuration. Nous l’avons apprise par la presse », confie un partenaire interrogé. Un silence qui suggère une entreprise en perte de contrôle de son narratif et qui a contribué à alimenter la perte de confiance.

Sur le plan opérationnel, les partenaires pointent des difficultés récurrentes depuis dix-huit mois. Après une première alerte marquée par un manque de suivi technique des produits, l’éditeur a semblé trouver les ressources pour redresser la barre et regagner la confiance des clients et des partenaires, estime l’un d’eux.

Mais les départs en cascade dans les équipes commerciales et partenaires, ont rapidement relancé les spéculations sur la pérennité de l’entreprise et sa capacité à respecter sa roadmap. Les solutions sont jugées techniquement correctes et sécurisées, mais leur manque d’évolution inquiète. « Dans la cybersécurité, quand on n’avance plus, on recule », résume le directeur des alliances d’un partenaire historique. Dans ce contexte, un certain nombre de clients ont commencé à réclamer des alternatives, souveraines ou non, émoussant la loyauté des partenaires existants, au profit notamment d’Harfanglab.

Cette situation serait la conséquence d’une stratégie mal exécutée. « Tehtris donne le sentiment d’avoir voulu grandir trop vite à l’international en négligeant son marché domestique et en ne s’assurant pas suffisamment de la qualité de ses produits », analyse le même partenaire. L’un de ses confrères remet également en question la stratégie commerciale de l’éditeur dont il juge les tarifs inaccessibles pour les entreprises de petite et moyenne taille.

Aujourd’hui, Tehtris semble concentrer ses efforts sur la sécurisation de son parc existant, notamment de ses grands comptes, au détriment de la conquête de nouveaux partenaires et de la rétention des partenaires historiques. Mais, bien que le marché de l’EDR souverain soit en plein essor, l’avenir de l’éditeur semble bien sombre, accréditant la thèse d’un futur rachat. Ce qui, après ceux de Vade/Hornetsecurity et d’Alsid, confirmerait la difficulté récurrente de la cybertech française à pérenniser ses scale-up cyber.