HPE a publié les résultats de son quatrième trimestre fiscal clos fin octobre, relativement solides mais affectés par un repli de ses ventes de serveurs. Le géant informatique américain a de fait loupé le coche en matière de revenus, avec un chiffre d’affaires de 9,7 milliards de dollars, en hausse de 14% sur un an mais sous les 9,9 milliards de dollars espérés par Wall Street. Le bénéfice ajusté par action a en revanche dépassé les attentes, à 62 cents contre 58 cents visés par le consensus.

Les résultats sont contrastés selon les activités, avec un recul de 5% du chiffre d’affaires des serveurs à 4,5 milliards de dollars, lié notamment au calendrier des livraisons de serveurs d’IA et à une faiblesse des commandes gouvernementales américaines. À l’inverse, le réseau est devenu le moteur de croissance : les revenus ont atteint environ 2,8 milliards de dollars, en hausse d’environ 150% grâce à l’intégration de Juniper Networks, tandis que le cloud hybride recule autour de 12% sur un an, à environ 1,4 milliard de dollars.

Le PDG Antonio Neri s’est montré malgré tout satisfait de l’activité du groupe. « La demande sous-jacente est restée forte tout au long du trimestre, les commandes progressant plus rapidement que les revenus », a-t-il déclaré lors de sa conférence téléphonique avec les analystes.

Les revenus des systèmes d’IA ont augmenté de 16 % séquentiellement pour atteindre 1,5 milliard de dollars. Le carnet de commandes lié à l’IA dépasse désormais 4,7 milliards de dollars. Les services d’abonnement dont GreenLake ont généré de leur coté 3,2 milliards de dollars de revenus récurrents annualisés (ARR) sur le trimestre, en hausse de 63% sur un an.

Sur l’ensemble de l’exercice 2025, HPE affiche un chiffre d’affaires d’environ 34,3 milliards de dollars, en hausse de près de 14% par rapport à l’exercice 2024 mais enregistre une légère perte nette d’environ 59 millions de dollars, soit 0,04 dollar par action, après une année de transformation marquée par l’acquisition de Juniper.

Pour le premier trimestre fiscal à venir, le groupe vise un chiffre d’affaires compris entre 9 et 9,4 milliards de dollars (contre 9,8 Md$ visés par les analystes), avec un BPA ajusté attendu entre 0,57 et 0,62 dollar.

Pour l’exercice fiscal 2026, HPE réaffirme sa prévision de croissance du chiffre d’affaires comprise entre 17% et 22%, assortie d’un BPA non‑GAAP situé entre 2,25 et 2,45 dollars, misant sur la montée en puissance de l’IA, du réseau et des services à marge élevée.

La direction a déclaré qu’elle s’attendait à ce que la plus grande partie des revenus issus de la conversion de l’IA soit réalisée au cours du second semestre de l’exercice 2026. Elle s’est également exprimée sur la flambée du prix des mémoires.

« Nous prévoyons que les coûts de la DRAM et de la NAND continueront d’augmenter en 2026, et nous comptons répercuter la majeure partie de cette hausse sur le marché tout en surveillant la demande », a déclaré Antonio Neri.