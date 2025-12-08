Cellenza voit son expertise dans l’intelligence artificielle reconnue par Microsoft. Lors de la soirée annuelle de remise des Partners Awards Microsoft qui s’est tenue le 4 décembre dernier à Paris, l’entreprise de services numériques s’est vue décerner le prix de l’innovation IA (Partner Award AI Innovation).

« Une récompense qui distingue la qualité et le rayonnement de nos projets IA, notre propension à utiliser toute la stack Microsoft, et surtout notre capacité à faire aboutir ces projets jusqu’à leur mise en production », expose Thomas Leblanc, directeur général de Cellenza. Plusieurs de ses clients, parmi lesquels l’Ordre des avocats, Axens ou encore Eight Advisory utilisent ainsi déjà ses agents IA au quotidien. Au cœur de son savoir-faire : sa plateforme (PaaS) de création d’agents IA Jask, qui permet aux directions métier de forger rapidement des applications IA personnalisées en faisant abstraction de la complexité liée aux problématiques de sécurité, de gestion des corpus, etc.