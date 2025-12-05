Microsoft a annoncé jeudi une nouvelle augmentation des prix de Microsoft 365 pour les entreprises et les clients gouvernementaux, qui prendra effet au niveau mondial le 1er juillet 2026. Les ajustements varient fortement selon les versions (voir tableau ci-dessous). Le tarif de la suite Office 365 E1 reste par exemple inchangé mais celui de Microsoft 365 Business Basic grimpe de 16,7% et Microsoft 365 F1, la version destinée aux travailleurs de première ligne, enregistre la plus forte progression avec une hausse de 33%.

Nicole Herskowitz, vice-présidente de Microsoft 365 et Copilot, a justifié dans un article de blog ces augmentations par des investissements et innovations continus, avec plus de 1.100 fonctionnalités déployées au cours de l’année écoulée, mais aussi par la sécurité renforcée et surtout l’investissement massif dans l’Intelligence Artificielle et l’assistant Copilot.

Après le lancement des abonnements Office 365 en 2011, les tarifs de la suite étaient restés longtemps inchangés. Microsoft avait levé un vent de fronde en augmentant de 20% ses abonnements mensuels en mars 2022. En janvier de cette année, la firme a augmenté de 30% et 45% les éditions Famille et Personnel de Microsoft 365. Pendant l’été, elle a annoncé la suppression à partir du 1er novembre des réductions sur les licences en volume.

Ces changements rapportent gros à l’entreprise. Sur son premier trimestre fiscal 2026 clos fin septembre, les revenus des services cloud d’entreprise Microsoft 365 enregistraient une progression de 17% sur un an. Le segment Productivité et Processus métier, qui inclut Office, a contribué à hauteur de 43% au CA de 77,7 milliards de dollars de Microsoft sur le trimestre. Microsoft revendique 430 millions d’utilisateurs pour Microsoft 365.