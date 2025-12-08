L’éditeur toulousain de solutions de stockage et de partage de fichiers dans le Cloud étend son portfolio avec le lancement de la solution de sauvegarde froide Netexplorer Vault. Basée sur la technologie LTO (Linear Tape-Open), Vault stocke les informations sur bandes magnétiques totalement déconnectées des systèmes d’information. Objectif : offrir une sauvegarde immuable, souveraine et inviolable.

« Avec cette couche hors ligne, nous assurons une sauvegarde isolée, confidentielle et conforme aux exigences les plus strictes », explique dans un communiqué Bertrand Servary, dirigeant de NetExplorer (photo).

Compatible avec les exigences européennes DORA et NIS2, la solution crée une copie hors ligne, impossible à altérer ou supprimer, tout en restant restaurable à l’identique. Entièrement hébergées en France, les sauvegardes reposent sur une architecture hybride et des clés de chiffrement dédiées, garantissant confidentialité et souveraineté des données.

Conçue pour les secteurs soumis à de fortes obligations de sécurité ou de conformité, Vault vise les transactions critiques, la conservation légale de documents RH, juridiques ou médicaux, et l’archivage long terme jusqu’à dix ans.

Malgré son déclin annoncé, la sauvegarde froide sur bande magnétique a connu un retour en grâce ces dernières années qui s’explique par l’explosion des volumes de données à archiver, la montée des ransomwares et le besoin de disposer d’une sauvegarde réellement déconnectée.

Porté par le consortium LTO (HPE, IBM, Quantum), le format Linear Tape-Open continue d’ailleurs de battre des records de capacité expédiée, avec une feuille de route qui projette des centaines de téraoctets par cartouche dans les futures générations.