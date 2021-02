Tenable va acquérir la startup française de cybersécurité Alsid pour 98 millions de dollars. Fondée en 2016 par deux anciens experts de l’ANSSI, Emmanuel Gras et Luc Delsalle, la pépite parisienne a développé une solution SaaS qui surveille en temps réel la sécurité d’Active Directory, voie d’accès privilégiée des pirates informatiques. Alsid exploite le scoring dynamique des menaces et les évaluations de complexité pour recommander des remédiations qui ne nécessitent pas le déploiement d’agents ou l’exploitation de comptes privilégiés.

La société emploie 104 personnes et a levé 14,5 millions d’euros auprès d’Idnvest, Axeleo et 360 Capital depuis sa création. Elle compte Renault, Sodexo, Vinci Energie, Sanofi, Safran, Orange ou encore Lagardère parmi ses clients En octobre dernier, elle annonçait une croissance de 250% sur un an.

« Un contrôle strict des privilèges des comptes dans Active Directory est aussi fondamental pour réduire les risques pour l’entreprise que le blocage et la gestion de base du déploiement des mises à jour de sécurité. Comme nous l’avons vu avec la vague de hacks, allant du compromis sophistiqué SolarWinds jusqu’aux attaques de ransomwares courantes, les hackers s’attaquent à l’Active Directory pour en accroître et maintenir l’accès », explique dans un communiqué Amit Yoran, président et CEO de Tenable. « Nous sommes impressionnés par les connaissances qu’Alsid apporte aux entreprises clientes et nous sommes impatients de travailler avec leur équipe afin d’ajouter cet élément essentiel à notre plateforme Cyber ​​Exposure et à la gestion des risques. »

A la clôture de l’acquisition, prévue au début du second trimestre, les fondateurs d’Alsid rejoindront Tenable « dans des rôles de haute direction axés sur la poursuite du développement de solutions innovantes pour l’évaluation des risques et la sécurité Active Directory et l’expansion sur de nouveaux marchés à l’échelle mondiale » précise l’éditeur de Columbia dans le Maryland.