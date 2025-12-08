Le groupe d’origine alsacienne, spécialisé dans les produits et les services numériques, jette son dévolu sur Apik, un intégrateur vannetais spécialiste de l’ERP Odoo.

Créé en 2011 et dirigé par Charles Pluyette et Hubert Tétard, Apik a réalisé plus de 5 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec un portefeuille de quelque 300 clients et une équipe de 55 personnes réparties majoritairement sur la façade atlantique de la France. Selon le communiqué, Apik se félicite de pouvoir désormais donner une envergure nationale à son expertise sur l’ERP Odoo et Paie et de contribuer au développement du pôle Applicatif du Groupe OCI.

Avec l’acquisition d’Apik, le Groupe OCI revendique être devenu le numéro 1 français de la mise en œuvre et de l’accompagnement des solutions Odoo. En outre, l’ESN bas-rhinoise indique que les compétences d’Apik en matière de paie – autour des solutions Silae et Cegid – et de cybersécurité, viennent enrichir son offre.

Outre Apik, le groupe OCI a mené plusieurs acquisitions ces dernières années : X9000 à l’été 2025, Abicom fin 2024, Iliane et Diatem en 2023, Algorys (1 M€), l’intégrateur ERP BS4U/Dynamics international (1,5 M€) et Athéo Ingénierie en 2021. D’ici fin 2025, le groupe OCI prévoit d’atteindre un effectif de 1.400 personnes réparties dans 35 implantations sur le territoire français, un chiffre d’affaires annuel de plus de 300 millions d’euros et près de 16.000 clients.