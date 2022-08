Gartner vient de publier l’édition 2022 de son Quadrant magique pour les solutions logicielles de sauvegarde et de restauration d’entreprise. L’occasion de faire le point sur l’évolution des attentes des clients et sur l’environnement concurrentiel de ce marché.

Gartner recense trois arguments principaux conduisant actuellement les entreprises à faire évoluer leur infrastructure de sauvegarde : la nécessité de prendre en compte le caractère hybride et multicloud de leur environnement ; la volonté de mieux se défendre contre les attaques de ransomwares et le désir de simplifier la sauvegarde et la gestion des données.

La sauvegarde du Cloud public n’est plus une option

Parmi les évolutions de cette édition 2022, on peut souligner que Gartner considère désormais la sauvegarde du Cloud public et la création de plusieurs copies de la sauvegarde pour la reprise après sinistre comme faisant partie des fonctionnalités de base que doit comprendre selon lui une solution de sauvegarde et de restauration.

La protection des conteneurs, celle des sites distants ; la hiérarchisation des données de sauvegarde vers plusieurs cibles ; l’utilisation des données de sauvegarde pour la découverte des données, la conformité ; la protection contre les rançongiciels ; les processus de reprise après sinistre orchestrés restant encore optionnels.

Pas de changement dans le carré des leaders

Les six mêmes fournisseurs continuent d’occuper le carré des leaders, selon une configuration quasiment inchangée depuis l’an dernier : Cohesity, Commvault, Dell Technologies, Rubrik, Veeam et Veritas Technologies. Veeam reste premier sur l’axe de l’exécution mais rétrograde de la quatrième à la cinquième place sur celui de la vision, derrière Veritas, Cohesity, CommVault et Rubrik. Ce dernier conserve sa première place. Les principaux changements concernent IBM, classé dans le carré des challengers, mais qui se rapproche de celui des leaders – qu’il avait quitté en 2021 – et HYCU qui fait son entrée dans le carré des visionnaires.

Comme à son habitude, Gartner partage son analyse des points forts et les points faibles de chacun des fournisseurs référencés.

Veeam

À propos de Veeam, le cabinet d’études salue la conception d’un seul tenant de son produit qui permet d’adresser des clients de toutes tailles. La prise en charge des conteneurs Kubernetes et la capacité de Veeam à s’intégrer à un large éventail de plates-formes, de serveurs, de systèmes de stockage et d’applications, ainsi qu’à tous les principaux fournisseurs de services de cloud public sont également salués.

Gartner regrette en revanche que Veeam ne fournisse pas d’offre de sauvegarde sous forme de service, d’offre de reprise après sinistre sous forme de service et d’offre de stockage natif. Autant de services laissés à l’initiative de ses partenaires. Gartner pointe également sa complexité dans les environnements de sauvegarde de grande taille et une sécurisation – notamment en ce qui concerne l’immuabilité – reposant essentiellement sur la rigueur du déploiement.

Rubrik

Concernant Rubrik Gartner loue la facilité de déploiement et d’utilisation de sa technologie ; ses fonctionnalités de protection et de récupération contre les ransomwares ; son évolutivité et son support client. En revanche, le cabinet d’études note que Rubrik prend du retard dans la prise en charge des applications SaaS autres que Microsoft 365 et il souligne qu’il lui reste encore beaucoup de travail pour intégrer la technologie d’Igneous Systems acquise en décembre 2020.

Commvault

Deuxième aussi bien sur l’axe de l’exécution que sur celui de la vision, Commvault est crédité pour sa capacité de à prendre en charge un large éventail de charges de travail que ce soit dans le Cloud ou sur site, sa flexibilité dans le choix des options de déploiement et sa large couverture géographique, servie par un vaste écosystème de revendeurs, d’intégrateurs et de fournisseurs de services gérés. Toutefois, selon Gartner l’éditeur pêche par la complexité de sa solution qui la rend moins adaptée aux petites entreprises, par une expérience client jugée variable sur son offre Commvault Metallic et la nécessité de mettre en œuvre des services de conception et de mise en œuvre avancés pour bénéficier des capacités de sécurité et de détection des rançongiciels de Commvault Complete.

Cohesity

De Cohesity, Gartner apprécie sa gestion unifiée et simplifiée, sa technologie de défense contre les menaces et son système de licences flexibles qui permet aux clients de déplacer leurs licences existantes de leur infrastructure vers sa solution de sauvegarde sous forme de service fournie. Gartner pointe cependant ses délais de mise sur le marché incohérents lors des lancements de produits, les capacités limitées de sa solution de sauvegarde sous forme de service et sa tarification complexe.

Dell Technologies

De Dell Technologies, Gartner souligne le succès de l’offre de coffre-fort Cyber ​​Recovery, l’enrichissement fonctionnel de l’offre PowerProtect Data Manager et l’intégration avec VMware. En revanche, Gartner épingle Dell pour la faible évolution fonctionnelle d’Avamar et de NetWorker dans le but de privilégier Data Manager, pour l’absence d’appliance intégrée reposant sur son logiciel de sauvegarde PowerProtect Data Manager, et pour les problèmes de performances de restauration de Data Domain, en particulier pour les opérations de restauration volumineuses.

Veritas

Enfin, Gartner fait crédit à Veritas de ses options de déploiement multiples – appliances scale-out et scale-up, apportez votre propre stockage et appliances virtualisées et conteneurisées – de son architecture cloud native et de son focus sur les grandes entreprises. Le cabinet d’étude pointe néanmoins quelques points faibles comme la nécessité de souscrire à un abonnement pour accéder à certaines fonctionnalités basées sur le Cloud ou le support technique.

Gartner explique que le marché des logiciels de sauvegarde et de récupération d’entreprise a subi une transformation importante au cours des deux dernières années. Selon le cabinet d’études, les fournisseurs évalués se sont particulièrement concentrés sur les domaines suivants :