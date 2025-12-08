On savait Confluent à la recherche d’un repreneur. IBM a saisi l’opportunité et conclu un accord pour racheter l’éditeur californien, pionnier du streaming de données. Le géant informatique rachètera toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Confluent pour 31 dollars par action, représentant une valeur d’entreprise de 11 milliards de dollars.

Confluent a été fondée en 2014 par l’équipe à l’origine du projet Apache Kafka. Elle revendique plus de 6 500 clients, dont une large part du Fortune 500. Son rachat s’inscrit dans la continuité des investissements d’IBM dans l’open source et les infrastructures de données, après Red Hat et HashiCorp. Il apporte à IBM une technologie essentielle pour traiter et analyser en temps réel des flux de données massifs.

L’objectif principal d’IBM avec cette acquisition est de créer une « Smart Data Platform » (Plateforme de Données Intelligente) unifiée, offrant un flux de données fiables entre les environnements et permettant aux entreprises de déployer plus efficacement et plus rapidement l’IA générative et agentique.

« Les données sont dispersées sur des clouds publics et privés, des centres de données et chez d’innombrables fournisseurs de technologies », souligne le PDG d’IBM Arvind Krishna (photo). « Avec l’acquisition de Confluent, IBM fournira une plateforme intelligente de données pour l’informatique d’entreprise, conçue spécialement pour l’IA »

Ce rachat est le plus important d’IBM depuis l’acquisition de Red Hat en 2019 pour 34 milliards de dollars. Il consolide sa position en tant que fournisseur de solutions d’IA d’entreprise complètes, en ajoutant un solide socle de data streaming à sa pile logicielle.

Confluent doit renforcer les offres d’IA (WatsonX), d’automatisation et de données d’IBM, avec des synergies attendues sur le plan produit et commercial, et un effet relutif sur l’Ebitda ajusté dès la première année pleine. IBM prévoit de finaliser l’opération d’ici la mi-2026.

